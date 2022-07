Soidensuojeluun täydennystä – Puolangan Lakisuo-Raatosuolla haussa vapaaehtoinen suojelu maanomistajien kanssa

Kainuun ely-keskus on inventoinut Kainuun alueelta suojeltavaksi ja ennallistettavaksi sopivia suoalueita. Yksi inventoitu alue on Puolangan Lakisuo-Raatosuon alue, joka on valikoitunut soidensuojelun täydennysehdotuskohteeksi ja osaksi Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Lakisuo-Raatosuon pinta- ala…