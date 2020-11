Somelähettiläät löytävät Kajaanista paljon hyvää – "Täällä kaikki on lähellä"

Kajaanin kaupungilla on nyt oma somelähettiläsviisikko.

Nuoret tarttuivat tällä viikolla tehtäväänsä ja alkavat jo pian julkaista sisältöä somelähettiläiden uudella tilillä.

Lähettiläät kertovat innostuneensa kaupungin tarjoamasta pestistä mielenkiinnosta, kokemuksen ja oppimisen vuoksi.

"Ajattelin, että miksipä ei. Kajaani on minulle uusi kaupunki ja haen uusia juttuja," selittää Oulusta Kajaaniin muuttanut restonomiopiskelija Katariina Isoaho .

Viisikosta kolme on muuttanut Kajaaniin ammattikorkeakouluopintojen perässä, yksi opiskelee lukiossa ja yksi on valmistunut media-assistentiksi. Lähettiläät arvioivat, että sosiaalinen media on hyvä väline tehdä Kajaania tutuksi muuttajille ja paljasjalkaisillekin.

Juvalta Kajaaniin reilu vuosi sitten muuttanut Essi Määttä uskoo, että uuden kotikaupungin mahdollisuuksista kertova sosiaalisen median tili voi auttaa nuorta kotiutumisessa. Emmi Kovalainen jatkaa, että esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ja seurojen kirjo konkretisoituu somepäivityksien avulla. Tarjonnan laajuus ei välttämättä ole tiedossa kajaanilaisilla itselläänkään.

"Täällä on oikeasti todella paljon erilaisia urheilumahdollisuuksia, kilpatoimintaa ja erilaisia harrasteporukoita. Niitä olisi hyvä tuoda esille", Määttä sanoo.

Muina Kajaanin parhaimpina puolina nuoret pitävät luonnon läheisyyttä, arjen helppoutta, rauhallisuutta ja turvallisuutta. Nämäkin näkökulmat välittynevät lähettiläiden tulevissa somesisällöissä.

"Täällä on kaikki lähellä", tiivistää Piia Rautakorpi .

Nuoret luovat sisältöä somelähettiläiden tilille omista mielenkiinnon kohteistaan ja Kajaanin kaupungin pyytämistä aiheista. Sisältö on aina nuorten omaa käsialaa. Tukenaan heillä on kaupungin ohjaustiimi.

Lähettiläät arvioivat, että todennäköisesti seuraajia kiinnostavat samat aiheet ja näkökulmat kuin heitä itseäänkin. Siksi tekijän kannattaa olla päivityksissään aito.

"Sisältö voi olla omannäköistä, vaikka olisikin aihe olisikin annettu", Määttä sanoo.

Somelähettiläiden sisältökanavana toimii Instagram ja mahdollisesti myöhemmin Facebook. Tarvittaessa toiminta voi laajentua myös muihin sosiaalisen median kanaviin.

Seuraa Kajaanin somelähettiläitä Katariina Isoahoa, Piia Rautakorpea, Essi Määttää, Emmi Kovalaista ja Leevi Suutaria Instagramissa tilillä somelahettilaat_kni .

Linkki tiliin löytyy tästä .