Somen säännöt ovat hallussa – TikTok, Instagram, Snapchat ja WhatsApp eniten käytössä

Sosiaalisen median erilaiset keskustelu-, kuva- ja videoalustat ovat yhä voimallisemmin nuorten elämässä.

Päivästä kuluu yhä enemmän aikaa pieneen puhelimen ruutuun tuijottamisessa.

Kysyimme Kajaanin Lehtikankaan 6B-luokan oppilailta Aada Kuosmaselta , Inka Karhulta ja Oona Hyvöseltä , miten somesovellusten ABC on hallussa.

Mitä sosiaalisen median sovelluksia käytätte puhelimessa?

Aada: WhatsAppia, Instagramia, TikTokia ja Snapchatia.

Inka: TikTokia, Snapchatia, Instagramia ja Youtubea.

Oona: TikTokia, Snapchatia, Instagramia ja Facebookia.

Mitä siellä katsotte ja kuuntelette?

Aada: Vähän kaikenlaista, juttelen kavereiden kanssa.

Inka: Pystyy tutustumaan uusiin ihmisiin, katselemaan heidän julkaisemiaan kuvia ja videoita, ja saada niistä inspiraatiota, mitä voisi itse arkielämässä tehdä.

Oona: Kaikkea hauskaa askarteluun liittyvää.

Tuotatteko itse sisältöä sosiaaliseen mediaan?

Aada: Jonkun verran tuotan esimerkiksi selfieitä Instagramiin.

Inka: Julkaisen Instagramin ja Snapchatin stooreihin laitan, mitä olen tehnyt päivän aikana.

Oona: TikTokiin kuvaan tanssivideoita, Instagramiin julkaisen selfieitä ja Snapchatiin laitan kavereille viestejä.

Jos katsotte esimerkiksi Youtubesta tai TikTokista videoita, minkä tyyppisiä videoita katsotte?

Aada: En juurikaan katso Youtubea vaan enemmän TikTokia, josta katson esimerkiksi huumorivideoita.

Inka: Youtubesta katson vaikka my day eli mitä on tehnyt päivän aikana, TikTokista huumorivideoita ja hauskoja.

Oona: Katson pelivideoita ja huoneen esittelyvideoita.

Millaisia sääntöjä vanhemmat ovat asettaneet sosiaalisen median käytössä?

Aada: Vanhempien mukaan sosiaalisen median käyttö ei saa olla liian pitkäaikaista kerrallaan.

Inka: En saa liian kauan aikaa käyttää sosiaaliseen mediaan, että tulee muutakin tehtyä. Lisäksi pitää miettiä, mitä julkaisee, ettei esimerkiksi joku nolo kuva lähtisi leviämään netissä. Pitää katsoa, että kenen kanssa juttelee, ettei jonkun oudon tyypin kanssa juttele.

Oona: Minulle ei ole asetettu rajoituksia, vanhemmat luottavat minuun.

Onko tullut vastaan tilanteita, että tuntematon pyytää juttukaveriksi siten, että voisi epäillä, että kyse on aikuisesta eivätkä motiivit ole hyväksyttävät?

Aada: Minulle ei ole tullut sellaista vastaan.

Inka: On tullut pyyntö, että vaihdetaanko kuvia ja sellaisia, joissa on vähemmän vaatetta päällä. Mutta niistäkin pääsee poistamalla kavereista ja estää yhteydenoton, eikä niihin enää kiinnitä mitään huomiota.

Oona: Ei juurikaan, joskus on tullut pyyntöjä, mutta olen estänyt enkä ole aloittanut mitään keskustelua heidän kanssaan.

Pystutkö erottamaan mainokset muusta feedistä?

Aada: Aika helppo erottaa ainakin TikTokissa.

Inka: Helposti pystyy erottamaan, kun alakulmassa lukee mainos.

Oona: Pystyy helposti erottamaan.

Kuinka paljon tulee vastaan valehtelua?

Aada: On se aika helppoa, näkee, mitkä eivät ole totta.

Inka: Aika helppo on huomata. Valehtelun näkee esimerkiksi siitä, miten asian esittää, se on sitten helposti tunnistettavissa valheeksi.

Oona: Kyllä sen huomaa, jos joku valehtelee.

Onko sosiaalisen median käytössä tullut vastaan muita ongelmia?

Aada: Ei mitään isompaa ongelmaa ole tullut vastaan.

Inka: Ei mitään isompaa, joskus on joku sovellus lakannut toimimasta ja sitä miettii, että mitä on tapahtunut, mutta yleensä se aika nopeasti korjaantuu.

Oona: Ei ole ollut ongelmia.

Pelkäättekö, että sovelluksen kautta tietoja käytetään tietämättänne hyväksi?

Aada: On joskus käynyt mielessä, mutta en isommin ole asiaa ajatellut.

Inka: En usko, että tietoja mihinkään käytetään, kun sinne ei tarvitse laittaa omia tietoja.

Mitä muita sovelluksia teillä on puhelimessa?

Oona: Netflix

Inka: Pelejä, joita voi pelata ja Netflix, josta voi katsoa ohjelmia.

Onko tullut vastaan mainos, joka on aiheuttanut halun ostaa?

Aada: Mainos saa aikaan halun ostaa hetkellisesti, mutta parin päivän päästä se ei enää tunnu siltä.

Inka: On tullut vastaan joku tavara, jonka haluaa ostaa, mutta kun miettii, että se ei välttämättä ole sellainen, mikä mainoksessa on, niin se jää ostamatta.

Oona: On siellä sellaisia, joita minä kovasti haluan ostaa, mutta kun ei tiedä, mitä sieltä oikeasti sitten tulee.

Saatteko personifioituja suunnattuja mainoksia?

Inka: TikTokissa on kaikille samat mainokset. Instagramissa on saattaa tulla vastaan mainoksia, joka on enemmän suunnattu sinulle.

Oona: Jos katson vaikka uusia kenkiä tai muuta, Youtubeen tulee mainoksia niistä, mitä olen katsonut.