Sortter otti varaslähdön - seuraa jo nyt syyskuun alussa voimaan astuvaa korkokattoa

Suomessa astuu voimaan syyskuussa uusi kuluttajaluottoja säätelevä laki. Laki on yksi tiukimmista Euroopassa ja sen on pääosin ennakoitu laskevan kuluttajille myönnettävien lainojen hintoja. Lainojen vertailupalvelu Sortter otti varaslähdön lakimuutokseen ja seuraa jo nyt korkojen osalta syyskuussa voimaan astuvaa lakia.

Mistä uudessa laissa on kyse

Suomessa astuu syyskuun alussa voimaan laki, joka tulee määrittämään kuluttajalle myönnettävien lainojen koron korkeintaan 20 prosenttiin sekä muiden lainakustannusten määrän korkeintaan 150 euroon vuositasolla. Lisäksi laki tulee määrittämään, ettei kuluttajan tarvitse maksaa luottokustannuksia lainkaan, mikäli lainpykälää ei noudateta.

Lakimuutokseen valmistautuminen jakaa lainanantajat kahtia

Lainanmyöntäjät valmistautuvat jo kovaa vauhtia tulevaan lakimuutokseen. Valmistautuminen näkyy kuitenkin lainanantajasta riippuen hyvin eri tavalla. Toiset mukauttavat hintojaan uuden lain hengen mukaisiksi, kun taas jotkin korkeakorkoisia lainoja myyvät yhtiöt markkinoivat tuotteitaan aktiivisemmin kuin aikoihin - tavoitteenaan myöntää lainoja nykyisen lain voimassaolon aikana niin paljon kuin mahdollista, sillä uusi laki ei tule koskettamaan olemassa olevia lainasopimuksia.

Lainantarve ei tule katoamaan

Lakimuutoksen myötä ihmisten lainatarve ei tule katoamaan, Sortterilta ennakoidaan. Noin miljoonalla suomalaisella on vähintään yksi kulutusluotto ja niitä nostettiin toukokuussa 2019 enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana.

Tämä kertoo osaltaan siitä, että kulutusluotot ovat arkipäiväistyneet, lainarahan hinta alkaa olla kohtuullisella tasolla kilpailun myötä ja lainojen kilpailuttaminen alkaa tulla suomalaisille tutuksi. Lainan nostaminen ei aina tarkoita uuden velan syntymistä, vaan myös nykyisten lainojen kilpailutusta ja sitä kautta lainakustannusten pienenemistä.

Sortterilta kerrotaan, että sen asiakkaat hakevat lainaa yleisimmin suurempiin menoihin, kuten remontointiin, auton hankintaan, kalliimpiin lomamatkoihin tai häiden järjestämiseen, mutta myös nykyisten lainojen uudelleen rahoittamiseen paremmin ehdoin. Keskimääräisen Sortterin kautta haetun lainan kerrotaan olevan noin 10 000 €, eli hetken mielijohteesta otetuista lainoista ei ole kyse.

Korkokatto karsii ylilyönnit

Tulevan korkokaton suurin hyöty on kaikkein kalliimpien lainojen poistuminen markkinoilta. Toisaalta tämä tulee sulkemaan osan laina-asiakkaista kokonaan luottomarkkinoiden ulkopuolelle, sillä pienentynyt korko tarkoittaa pankeille myös pienempää riskinottokykyä. Korkokatto tulee tiivistämään kilpailua, laittaen niin perinteiset pankit, kuin verkon yli toimivat lainanantajat entistäkin enemmän samalle viivalle hinnoittelun osalta. Lainanhakijalle tämä tarkoittaa entistäkin järkevämpiä vaihtoehtoja myös oman tilipankin ulkopuolelta.

Sortterilta kerrotaan, ettei ole lainkaan poikkeuksellista, että asiakas saa parhaat lainatarjoukset entuudestaan hänelle tuntemattomalta lainanantajalta.

Nokkela kuluttaja hyödyntää lainojen vertailupalvelua hintamyllerryksessä

Vakuudettoman lainan omaavalla tai sitä hakevalla kuluttajalla lienee tällä hetkellä enemmän vaihtoehtoja kuin aikoihin. Suomessa toimii kymmeniä pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat vakuudettomia lainoja kuluttajille. Moni näistä toimijoista aikoo rynniä perinteisten pankkien tontille - kilpaillen sekä hinnalla, että nopeudella. Sortter neuvookin käyttämään lainavertailua niin nykyisten lainojen hintojen kilpailuttamiseen, kuin uutta lainaa hakiessa. Lainavertailu on asiakkaalle maksutonta, sillä pankit ja rahoituslaitokset haluavat saada omat tarjouksensa tätä kautta asiakkaiden nähtäville sen sijaan, että asiakkaat tavoitettaisiin vain pankkien oman markkinoinnin kautta.

Sortter seuraa jo nyt 20% korkokattoa

Samaan aikaan, kun osa lainanmyöntäjistä markkinoi lainoja näkyvästi yli 20% korolla saadakseen asiakkaita ennen uuden lain voimaanastumista, lainojen vertailupalvelu Sortter noudattaa jo nyt korkojen osalta uutta syyskuussa voimaan astuvaa lakia.

Sortterilta kerrotaan, että käytännössä he hylkäävät 20% koron ylittävät lainatarjoukset automaattisesti. Sortterin mukaan päätös kalliimpien lainatarjousten hylkäämisestä oli helppo tehdä, vaikkei sille lain puolesta olisikaan vielä ollut tarvetta.

Palvelussamme 20% koron ylittävien lainojen osuus on ollut varsin pieni ja hyvin harva asiakkaistamme on ollut niistä kiinnostunut. Suurin osa kauttamme valittavista lainatarjouksista on 7-15% korolla, joka on samalla viivalla perinteisten pankkien sekä luottokorttien kanssa, Sortterilta kerrotaan.

