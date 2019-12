Sosiaalinen media ja ajautuminen kupliin pelottavat teatterin ja elokuvan tekijöitä

Näyttelijä Martti Suosalo on ollut Linnan juhlissa kolme kertaa, ja silloin kun presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto oli Tampereella, hän oli myös kutsuttuna.

Onko mikään muuttunut juhlissa?

– Aika lailla samanlaista.

Sen lisäksi, että Suosalolla on omia teatteriprojekteja muun muassa Espoon kaupunginteatteriin, hän tuottaa vaimonsa, dokumenttiohjaaja-käsikirjoittaja Virpi Suutarin arkkitehti Alvar Aallosta tekemää dokumenttia.

– Ensi-ilta tulee olemaan maaliskuussa. Se on ollut monen vuoden satsaus ja sitä jännitämme.

Tämän vuoden Linnan juhlien teema on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Suosalo on huomannut, että nykyään keskustelut käydään paljon sosiaalisessa mediassa. Hän ei itse ole aktiivinen somessa.

– Tieto tulee siellä niin äkkiä. Me jäämme paljosta paitsi, emme tiedä, mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi meidän lapsemme tietävät. Jos minä menisin äkkiseltään sosiaaliseen mediaan, tulisin varmaan hulluksi, koska olen niin naiivi, että uskon, mitä minulle sanotaan. Se on sama monilla vanhemmilla ihmisillä, me uskomme lukemaamme kuin Jumalan sanaan ja meitä viedään kuin pässiä lieassa.

– Manipulaation taso on kehittynyt sille tasolle, että meitä tosiaan viedään, Suosalo pohdiskeli.

"Kuplassa olemista ja hävettävän huonoa"

Ohjaaja Dome Karukoski sanoi ymmärtävänsä, miksi illan teemaksi oli valittu tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu.

– Vietän aika paljon aikaa Jenkeissä ja Englannissa. Olen huomannut, että niissä keskustelu on niin polarisoitunutta, että se ei enää aja yhteiskunnan asiaa. On arvokasta, että Suomessa on vielä yhtenäisyyden kulttuuria ja pyrkimys huomioida erilaisia mielipiteitä.

Karukosken mielestä ihmiset ovat Yhdysvalloissa ja Britanniassa ahdistuneita ilmapiiristä.

– Keskustelun muoto on enemmän minä vastaan sinä. Itse asialla ei ole enää mitään tekemistä, eikä sillä, mikä on kansalle hyvä ja mikä ei. Se on täysin kuplassa olemista ja hävettävän huonoa, Karukoski laukoi.

– Pelkään sitä, että tavallaan median kautta päättäjät päätyvät Suomessakin sellaiseen kuplaan, etteivät he muista, että olemme pieni maa. Meillä on aika homogeeninen yhteiskunta ja samat tavoitteet. Sellainen imagokulttuuri on syntymässä, että kuka pukeutuu mitenkin ja on minkäkinlainen. Silloin unohtuu, kuka on hyvä ihminen ja oikealla asialla.

Tällä hetkellä Karukoski kirjoittaa seuraavaa elokuvaa ja useita tv-sarjoja. Hankkeet ovat kansainvälisiä, mutta jää nähtäväksi, millä kielellä ne tehdään.

Tolkien -elokuva oli niin raskas rypistys, että Karukoskella ei ole kiire takaisin kuvauspaikalle. Kuvaamisen aika voisi olla taas vuonna 2021.