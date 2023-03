Sosionomikoulutus ja tekoäly vetävät hakijoita Kajaaniin

KAMKin Datasta tekoälyyn -koulutukseen halusi lähes 11-kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Sen sijaan sairaan- ja terveydenhoitajaksi haluavien määrä on pudonnut edelleen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun suosituimmat linjat torstaina päättyneessä yhteishaussa olivat sosionomikoulutus sekä dataan ja tekoälyyn liittyvät koulutukset.

KAMK oli ensisijainen koulutuspaikka 994 hakijalla, kun hakijoita oli yhteensä 3278. Rehtori Matti Sarénin mukaan KAMKin kaikkien hakijoiden määrä tippui hieman viime vuodesta, mutta ensisijaisten hakijoiden määrä jopa kasvoi hieman. Viime vuonna hakijoita oli vajaa 3500 ja ensisijaisia hakijoita oli 988.

Sarén toteaa, että hakijamäärät laskivat kevään toisessa yhteishaussa valtakunnan tasolla viime vuodesta.

– Siitä huolimatta KAMK piti pintansa ja kiinnosti hakijoita. Meillä oli toisessa yhteishaussa vajaa 600 aloituspaikkaa, joka on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Monimuotokoulutusten kysyntä on ollut jo useamman vuoden ajan vahvaa ja tämä näkyy myös tämän vuoden hakutuloksissa. Tekoälyn murros on tuonut paljon hakijoita datasta tekoälyyn insinööriohjelmaamme, Sarén kertoo tiedotteessa.

KAMKlla on myös oma supertietokone. Kuva: Wille Heikkinen/arkisto

Suosituin hakukohde oli sosionomin monimuotokoulutus, joka keräsi hyvin hakijoita sekä Kuusamon että Kajaanin ryhmään. Molempien sosionomikoulutusten 65 aloituspaikkaa haki 590 hakijaa. Ensisijaiseksi hakukohteekseen koulutuksen sijoitti 275. Suurimman yksittäisen määrän hakijoita keräsi Datasta tekoälyyn insinööri (AMK) -monimuotokoulutus. Hakijoita oli lähes 11-kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Kaikkiaan koulutukseen haki 435 hakijaa, joista 117 ensisijaista.

Muita suosittuja hakukohteita olivat liiketalouden monimuotokoulutus (tradenomi AMK) sekä pelialan koulutus (tradenomi AMK). Pelialan koulutukseen hakijoita oli lähes 8 kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden ja liiketalouden koulutukseen lähes 9 kertainen määrä.

Hakemuksissa näkyy kuitenkin huolestuttavana jo muutaman vuoden jatkunut trendi, jossa kiinnostus sairaan- ja terveydenhoitajan AMK-tutkintoihin on heikentyt. Ilmiö näkyy myös kansallisesti. Sen sijaan ylemmät sote-sektorin ammattikorkeakoulututkinnot ovat erittäin kiinnostavia. Tänä keväänä yksi suosituimmista YAMK-tutkinnoista KAMKissa oli sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, joka keräsi lähes 9-kertaisen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

KAMKissa oli kevään toisessa yhteishaussa kaikkiaan 25 hakukohdetta viidellä eri koulutusalalla: matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunnan, liiketalouden ja tekniikan aloilla.

– Korkeakoulujen valintaprosessit ja haut ovat viime vuosina monipuolistuneet. Myös KAMK järjestää useita erillishakuja kansallisten yhteishakujen lisäksi. Meille tulee paljon opiskelijoita myös näiden erillishakujen kautta, erityisesti kansainvälisiin ohjelmiin. Erillishaut toimivat myös hyvänä polkuna opintoihin myös niille, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa yhteishakujen kautta.

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.