Sote: Kainuussa koronatapauksia 2–5 päivässä – influenssarokotus alkaa maanantaina

Koronatilanne on säilynyt Kainuussa rauhallisena, kertoo Kainuun sote. Tartuntoja on loppuviikolla todettu 2 – 5 kappaleen päivävauhtia. Soten mukaan tartunnat liittyvät lähinnä vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Sote on pystynyt jäljittämään ne pääsosin.

Sotkamossa Leivolankylän koulun ja päiväkodin tartuntaketjussa on todettu 2 uutta tartuntaa jo aiemmin karanteenissa olleilla henkilöillä. Aiemmista mahdollisista ravintola-altistumisista ei ole todettu tartuntoja.

Osastotoimintaan liittyvät tartunnat ovat myös rauhoittumassa. Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osaston C6 suljettuna ollut toinen siipi avataan uusille potilaille ja vierailijoille tänään perjantaina.

Osaston toisen siiven samoin kuin Sotkamon terveyskeskusosaston avaaminen mahdollistunee ensi viikon mittaan, mikäli tilanne pysyy rauhallisena.

Influenssarokotukset alkavat Kainuussa maanantaina

Kainuun sote aloittaa influessarokotukset maanantaina. Influenssavirus voi aiheuttaa vakavan sairastumisen erityisesti riskiryhmään kuuluville. Kausi-influenssarokote antaa tehokkaan suojan, ja suurin osa rokotteen ottaneista välttyy influenssalta tai tauti on yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa.

Neuvolan asiakkaat rokotetaan neuvolakäynnin yhteydessä. Koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon asiakkaita pyydetään varaamaan aika omalta terveydenhoitajalta. Kotisairaanhoidon piirissä olevat rokotetaan hoitokäyntien yhteydessä.

Kainuussa riskiryhmiin kuulumattomat voivat hankkia omakustanteisen influenssarokotteen pyytämällä sen suoraan apteekista 31.12. saakka. Rokotteen voi pistättää käymällä rokotuspisteillä ilmoitettuina rokotuspäivinä.

Kainuun soten kausi-influenssarokotusten yhteydessä voi ottaa myös koronarokotteen sekä pneumokokkirokotteen. Pneumokokkibakteeri voi aiheuttaa muun muassa keuhkokuumeen, verenmyrkytyksen tai aivokalvontulehduksen. Omakustanteisen pneumokokkirokotteen voi ostaa suoraan apteekista Kainuun alueella 31.12. saakka.