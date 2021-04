Sote: Kajaanin koronaryppään tartuntanopeus viittaa brittimuunnokseen

Kainuun soten pandemiapäällikön Olli-Pekka Koukkarin mukaan Kajaanissa keskiviikkona paljastuneen koronatartuntaryppään tartuntanopeus viittaa siihen, että kyseessä on niin sanottu brittimuunnos. Torstaihin mennessä on varmistunut ulkopaikkakuntalaisen pääsiäisvieraan tartunnan lisäksi kuusi tartuntaa kajaanilaisilla henkilöillä. Karanteeniin Kainuun sote on asettanut 13 henkilöä.

Sote on saanut tartunnanjäljityksen valmiiksi, joten jatkotartunnat rajoittunevat jo karanteenissa oleviin henkilöihin.

– Tartunnan alkuperä ja suhteellisen nopea tarttumisaika viittaisi brittivarianttiin, mutta vielä tyypityksestä ei ole tietoa. Tartuttavuus on tässäkin alkanut ennen oireita, joten ainoa torjuntakeino on noudattaa suojausohjeita sekä vähentää kaikkia lähikontakteja, Koukkari muistuttaa soten tiedotteessa.

Ilmaantuvuusluku noussut

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Kainuussa nousi uusien tartuntojen takia alle kymmenestä 15,3:een. Ilmaantuvuusluku on vaihdellut viime viikkoina noin kuuden ja kahdenkymmenen välillä.

THL kertoi aamupäivällä, että Suomessa on todettu 429 uutta koronavirustartuntaa. Valtakunnallisesti taudin ilmaantuvuus on nyt noin 133 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Kainuun sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin pienimmissäkin oireissa tai altistumisepäilyissä. Kainuun keskussairaalan koronatestaus palvelee päivittäin ajanvarauksella klo 8 – 19.30 (ajanvaraus numerosta 040 165 0020).

Lisätietoja testiin hakeutumisesta sekä muista ohjeista Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo.

AstraZenecan rokotevalmisteen käyttöä arvioidaan

Uutisointi AstraZenecan rokotteen harvinaisista sivuvaikutuksista on aiheuttanut kysymyksiä ja huolta kansalaisissa. Toistaiseksi AstraZenecan rokotteen käyttö jatkuu Suomessa 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, sillä tämän ikäisillä verisuonitukoksia ei ole todettu.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian eli verihiutaleniukkuuden (HIT).

Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este AstraZenecan rokotteen antamiselle.

Thl:n arvion yhteydessä tehdään myös päätökset siitä, miten rokotussarjaa jatketaan ihmisillä, jotka ovat jo saaneet yhden annoksen AstraZenecan rokotetta.

Kainuussa yli 80-vuotiaista on rokotettu 87 prosenttia, 75–79-vuotiaista 70 prosenttia ja 70–74-vuotiaista 29 prosenttia.

Rokotuksen saaminen ei vapauta varotoimien ja rajoitusten noudattamisesta.