Sote kumosi Kajaanin sulkumääräykset

Kainuun soten yhtymähallitus kumosi torstaina Kajaanin kaupungin alueella tartuntatautilain 58 d ja 58 g pykälien mukaiset sulkumääräykset välittömästi.

Yhtymähallituksen mukaan kaikki edellytykset sulkutilalle eivät enää täyty, kun koronapandemiatilanne on parantunut.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi alkuviikosta, että koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt Kainuussa voimakkaaseen laskuun.

Kajaaniin on avattu pikatestauspiste, joten koronatestiin pääsee ja tuloksen saa saman päivän aikana. Soten mukaan tartunnanjäljitykseen on siirretty lisää henkilöstöä, joten jäljitystoimet voidaan käynnistää välittömästi positiivisen testituloksen tultua.

Koronarokotukset ovat edistyneet ajanvaraus- ja popup -toiminnassa siten, että 84,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä kainuulaisista on rokotettu kerran ja 65,2 prosenttia kahdesti.

Yhtymähallitus päätti syyskuun alussa tartuntatautilain 58 d ja g -pykälien mukaisista rajoituksista Kajaanin kaupungin alueella ajalle 1.–15.9.

Kuntokeskuksen tekemän valituksen takia hallinto-oikeus keskeytti sulkutilan toimeenpanon viime viikon lopulla.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset

Valtioneuvosto päätti torstaina ravintolarajoituksista. Kainuussa ravintoloiden anniskelu on sallittu kello 7-24. Ravintolat saavat olla avoinna kello 5-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Edit kello 14. Juttua täydennetty