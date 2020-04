Sote: sukulointia ja mökkeilyä pitää nyt välttää – Kainuuseen ei haluta ylimääräisen väestön painolastia

Kainuun sote korostaa pääsiäisen lähestyessä, että matkustelua mökeille sekä sukulaisten ja tuttavien luokse pitää nyt välttää. Koronapoikkeustilassa Kainuuseen ei haluta ylimääräisen väestön painolastia.

– Pääsiäinen on perinteisesti sellainen aika, jolloin mennään mökeille ja kokoonnutaan. Tästä voi seurata merkittävä väliaikainen väkiluvun nousu, joka on ongelma, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari sanoo ja muistuttaa, että Kainuussa on yli 12 000 mökkiä vuoden 2016 tiedon perusteella.

Kyse ei ole pelkästään koronasairastumisien ja viruksen leviämisen uhasta, vaan myös siitä, että ylimääräisen väen kaikki mahdolliset sairastumiset aiheuttavat painolastiriskin ensihoidolle sekä sairaanhoidolle.

– Kaikki mökit eivät ole hyvin tavoitettavissa, joten mikä hyvänsä sairastuminen pitää sisällään ensihoidollisen haasteen ja riskin, Koukkari teroittaa.

Sosiaalisten kontaktien välttäminen koskee luonnollisesti myös kainuulaisia, joiden ei pidä myöskään matkustaa riskitekijäksi muihin maakuntiin. Kotimaakunnassa voi mökkeillä vapaammin, mutta hankalien yhteyksien päähän ei pitäisi nyt pakkautua.

– Jos mökki on hyvien yhteyksien päässä, niin mikäs siinä. Jos se on hevonjeerassa, niin ensihoidolle on painajainen lähteä hakemaan ihmistä sieltä. Meidän kapasiteetti on mitoitettu siten, että pystymme kyllä omamme hoitamaan, mutta toivomme, että he olisivat hyvin tavoitettavissa eivätkä jossain Jumalan selän takana.