Soten ja pelastustoimen toimintaa määräävän uuden aluevaltuuston valintakisa starttaa – Aluevaalien ehdokaslistoilla on jo nimiä, mutta puolueiden ehdokashankinta on aloitettu vaihtelevasti

Julkaistu: 20.9.2021 klo 8:11

Tammikuussa valitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa ohjaava Kainuun aluevaltuusto. Kokoomuksen aluevaalien ehdokaslista on reilun kolmasosan verran valmis, muilla puolueilla työ on aloitettu vaihtelevasti. Kainuun hyvinvointialue on yhtä samaa vaalipiiriä, joka muodostuu Kainuun maakunnan kaikista kunnista.