Soten riveistä pois yli 200 työntekijää – kiireettömiä leikkauksia rajoitetaan

Kainuun sote joutuu rajoittamaan toimintaansa alati vaikeutuvan koronatilanteen takia. Kainuussa todettiin keskiviikkona 165 koronatartuntaa. Kuluvalla viikolla kolmessa päivässä tartuntoja on ollut yli 450 eli samalla tasolla kuin viime viikolla vastaavana aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilöstön poissaolot vaikuttavat useiden yksiköiden toimintaan. Kainuun sote rajoittaa suunniteltuja leikkauksia sekä kiireettömiä vastaanottoja Kaksissa loppuviikosta alkaen, jotta akuutin hoidon resurssit voidaan turvata.

Pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen kertoo, että soten riveistä on poissa on lähes sata henkilöä koronan vuoksi, jonka lisäksi vielä toista sataa muiden sairastumisten tai lasten hoidon takia.

– Erityisesti vaikeuksia on päivystyksessä ja kotihoidossa. Sijaisia ei juuri ole saatavissa, joten ylimääräisiä työvuoroja tehdään paljon ja myös esimiehiä on kentällä. Tiedossa on, että myös yksityisissä hoivapalveluissa on paljon poissaoloja. Jos tilanne jatkuu näin, joudumme supistamaan toimintoja enemmänkin, Käsmä-Ronkainen kertoo soten tiedotteessa.

Kaikkea tartuntariskiä on vähennettävä

Kainuun koronatilanteen ennakoidaan jatkuvan vaikeana. Omikron-muunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon huippua on vaikea arvioida tarkkaan, mutta tartunnat voivat edelleen lisääntyä lähiviikkoina.

Rokotetun väestön tartunnat ovat pääsääntöisesti lieviä, mutta tartuntamäärien kasvaessa joudutaan edelleen varautumaan myös sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen.

– Tämä yhdessä vaikean henkilöstötilanteen kanssa on otettava vakavasti koko alueella. Tartuntariski lähikontakteissa on suuri, joten kaikkien apu on nyt tarpeen, jotta tilanne ei enää huononisi.

Avin määräys voimaan tänään

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Kainuun alueella tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.