Sotkamon kotihoidossa työskentelevällä todettu koronatartunta – Kainuun ravintoloissa kiihtymisvaiheen rajoitukset

Sotkamossa on todettu yksi uusi koronatartunta tänään 22. joulukuuta, tiedotti Kainuun sote tiistaina alkuillasta.

Sairastunut henkilö työskentelee Kainuun soten kotihoidossa ja ollut oireettomana töissä ja sairastunut työvuoron jälkeen. Työntekijä on noudattanut asianmukaisia hygienia- ja suojainkäytäntöjä, joten tartuntariskiä asiakastyössä on soten arvion mukaan pidettävä pienenä.

Kotihoidon piirissä on noin kymmenen altistunutta kotihoidon asiakasta, jotka ovat oireettomia. Lisäksi altistuneita on yksi työyhteisöön kuuluva sekä sairastuneen lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Kaikki altistuneet ja heidän omaisensa on tavoitettu ja sote on asettanut karanteeniin yhteensä 18 henkilöä.

Kotihoidon työntekijöille on annettu erilliset ohjeet altistuneiden ja karanteeniin määrättyjen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Kotihoito toteutetaan karanteeniin asetetuille oman, erillisen hoitajaringin avulla koko karanteeniajan.

Kainuussa on voimassa kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Asetuksen mukaan myös Kainuussa on voimassa kiihtymisvaiheen rajoitukset koronaepidemian vuoksi.

Käytännössä rajoitus tarkoittaa, että alkoholin tarjoilu päättyy kello 22 ja ravintolat suljetaan kello 23.

Valtioneuvoston asetuksen perusteluiden mukaan rajoitus on tarpeen myös Kainuussa lomasesongin ja muun maan vaikean koronatilanteen perusteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asetukseen liittyvässä lausunnossa todetaan, että maan epidemiatilanne on hieman tasoittunut, mutta päivittäiset tapausmäärät ovat yhä korkealla tasolla. Lisäksi uusia tapauksia todetaan edelleen niin paljon, että tilanne voi heikentyä äkillisesti. Tämän vuoksi alueiden epidemiatilanteita tulee tarkastella ennakoivasti.