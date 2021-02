Sotkamossa on todettu uusi koronatartunta

Sotkamossa on todettu koronatartunta paikkakuntalaisella henkilöllä. Tartunta on mahdollisesti peräisin Keski-Suomen alueelta. Tapaukseen liittyen kuusi lähipiirissä altistunutta paikkakuntalaista on asetettu karanteeniin, Kainuun sote kertoo koronatiedotteessaan.

Terrafamen teollisuusalueella eilen raportoituun koronavirustartuntaan ei ole todettuja jatkotartuntoja

Kainuun sote muistuttaa voimassa olevista rajoituksista, ohjeista ja suosituksista. Tartuntatilanteen hallitsemiseksi edelleen on tärkeää noudattaa lähikontaktien vähentämistä, maskien ja käsidesin käyttöä sekä turvavälien säilyttämistä. Erityisesti korkeamman ilmaantuvuuden alueella tai alueelta matkustamista tulee välttää.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus on voimassa koko helmikuun ajan. Määräyksen perusteella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Kainuussa on kielletty ja enintään 20 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää ohjeita noudattaen.

Asukkaita kehotetaan hakeutumaan koronatestaukseen, mikäli koronaan viittaavia oireita ilmenee.