Kotimaa

Staycation voi viedä ''outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi'' – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja

Julkaistu: 19.8.2020 klo 7:00

Staycation eli lähi- tai minilomailu on viime vuosien matkailutrendi. Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät vuorotellen yhteisiä elämyspäiviä, joiden sisältö on aina yllätys. Tärkeintä on hyvä suunnittelu ja seura.