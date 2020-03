STM hälytti SPR:n vapaaehtoiset apuun Helsinki-Vantaalle – "Tarkoitus on, että jokainen Suomeen palaava saa varmasti tiedon karanteenista"

Aikaisemmin Helsinki-Vantaalla on kerrottu koronatoimista ja Suomeen palaavien karanteenista vain kuulutuksilla ja näyttötauluilla. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt SPR:n vapaaehtoisia lentokentälle.

Suomalaisia matkailijoita saapuu yhä koronaviruksen pahimmilta riskialueilta Euroopasta Suomeen. Helsinki-Vantaalla on päivystänyt eilisestä alkaen joukko Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoisia, jotka ottavat kansainvälisillä lennoilla saapuvat matkustajat vastaan ja jakavat tietoa karanteenista. Vapaaehtoiset on hälytetty lentokentälle sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä.

Spr:n Helsingin ja Uudenmaan piirin ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-Sandin kertoo Lännen Medialle, että avunpyyntö tuli sosiaali- ja terveysministeriöltä tiistaina aamupäivällä. Ensimmäinen viiden hengen vapaaehtoisjoukko päivysti Helsinki-Vantaalla tiistai-iltana.

– Ministeriö on pyytänyt, että meidän vapaaehtoisemme jakavat ulostuloaulaan saapuville THL:n koronainfoa paperilla. Tarkoitus on, että jokainen Suomeen palaava varmasti saa tiedon karanteenista ja muista koronatoimista, Juslin-Sandin sanoo.

– Pyrimme pitämään vapaaehtoiset tietoisina koronaviruksesta, mutta heidän roolinsa ei ole vastata kysymyksiin vaan jakaa THL:n tuottamaa materiaalia. Vapaaehtoiset toimivat viestienviejänä kaikille, jotka Suomeen tulevat.

Vapaaehtoiset eivät kuulu riskiryhmiin

Aikaisemmin SPR:n vapaaehtoisia ei ole ollut lentokentillä. Juslin-Sandinin mukaan vapaaehtoiset jakavat koronatietoa lentokentälle saapuville noin kaksi viikkoa tästä eteenpäin.

Keskiviikkoiltana Helsinki-Vantaalla päivystää jälleen neljä vapaaehtoista. Ministeriön kanssa on sovittu, että SPR:n vapaaehtoiset jakavat tietoa lentokentällä silloin, kun ulkomailta saapuu "lentoryppäitä".

– En lennonjohdosta osaa sanoa, mutta he ovat varmasti suunnanneet lentoja niin, että ne tulevat vähän ryppäissä. Eihän ole järkevää vastaanottaa lentoja vähitellen, vaan ottaa ne erilaisissa sloteissa alas, Juslin-Sandin toteaa.

Yli 70-vuotiaita tai riskiryhmiin kuuluvia vapaaehtoisia ei tällä hetkellä laiteta kentälle.

– Pidämme huolen siitä, että vapaaehtoisemme eivät kuulu riskiryhmään millään lailla, jos he kohtaavat ihmisiä tehtävässään joltain etäisyydeltä.

Koronatieto kuulutuksilla ja infotauluilla

Ulkoministeriö on kehottanut kaikkia suomalaisia matkailijoita palaamaan Suomeen heti kun mahdollista, ja ulkomaille matkustamista pitäisi välttää toistaiseksi.

Koronatilanteen vuoksi kaikki ulkomailta tulevat, Suomeen palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella. Lisäksi ulkomailta palaavien tulee pysyä erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Tähän asti karanteenista on kerrottu lentoasemilla matkustajille esimerkiksi kuulutuksilla ja näytöillä.

Helsinki-Vantaalla on nyt käytössä vain terminaali 2, jossa saapuvien matkustajien matkatavaroiden luovutusauloissa ovat jatkuvat kuulutukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi koskien karanteenia.

Karanteeniohjeistus on myös lentotieto- ja digitaalisilla näytöillä eri kielillä. THL:n korona-aineistoa on jaettu joka puolelle lentoasemaa sekä poistumisreiteille kuten bussiasemalle, taksiasemalle ja juna-asemille.

Kuulutukset ja muu karanteeniin liittyvä henkilökunnan ohjaus ovat käytössä myös Turussa ja Maarianhaminassa, joissa operoidaan edelleen kansainvälistä lentoliikennettä.

Matkustajien pitää välttää julkista liikennettä

Kansainvälisiltä lennoilta saapuvia matkustajia kehotetaan välttämään julkista liikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi busseilla ja junalla kulkemista ei ole kuitenkaan estetty.

Finavia ei ole viranomainen, eli sillä ei ole toimivaltuuksia tehdä viranomaistoimenpiteitä liittyen matkustajiin. Finavian viestinnän mukaan tämä on terveysviranomaisten asia, ja Finavia tekee heidän kanssaan päivittäin yhteistyötä.

Finavia on kertonut aiemmin tiedotteessaan, ettei sillä ole valtuuksia ryhtyä tarkastamaan matkustajien terveydentilaa tai estämään matkustajien tai lentojen Suomeen tuloa. Näistä toimista päättävät ministeriöt ja eri viranomaiset.

Koronatartunnan saaneita lennätetty Espanjasta Suomeen

Tänään keskiviikkona Helsinki-Vantaalle on saapunut tai saapuu lentoja muun muassa Espanjan Alicantesta, Pariisista Ranskasta sekä useasta Saksan kaupungista. Yksittäisiä lentoja on myös esimerkiksi Brysselistä, Amsterdamista, Thaimaasta ja Tokiosta.

Espanjassa koronatilanne kiihtyy, ja maassa on kuollut Italian jälkeen toisiksi eniten ihmisiä Euroopassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Espanjassa on ollut keskiviikkoon mennessä lähes 3 000 kuolemantapausta ja sairastuneita on yli 42 000.

Ylen mukaan suomalaisia koronaviruksen takia vakavasti sairastuneita matkailijoita on lennätetty ambulanssilennolla tehohoitoon Espanjan Malagasta Helsingin seudulle tiistaina.

Saksassa koronavirustartuntoja on todettu lähes 34 000 ja kuolleita on keskiviikkoon mennessä 171. Ranskassa tartuntoja on noin 22 600 ja kuolemantapauksia 1 100.

Varotoimina siivousta ja eri kulkureittejä

Finavia aloitti jo helmikuun alussa lentokenttien ehostetut siivoukset ja käsidesin jakelun asiakaspalvelupisteissä koronavirustilanteen vuoksi.

Nyt kaikki Helsinki-Vantaalta lähtevät ja palaavat matkustajat kulkevat nyt rajatarkastuksen kautta. Kaikilla tällä hetkellä käytössä olevilla kansainvälisen lentoliikenteen lentoasemilla, eli Helsinki-Vantaalla, Turussa ja Maarianhaminassa, tarkastetaan passi tai virallinen henkilökortti kotimaanlennoille vielä lähtöportilla.

Kaikki Helsinki-Vantaalle kotimaan lennolta saapuvat matkustajat kulkevat terminaalissa omaa reittiään, eli kotimaan ja ulkomaan lennoilta saapuvat matkustajat ohjataan käyttämään eri kulkureittejä ja tiloja.

Kotimaanlennolta toiselle lennolle vaihtavan matkustajan tulee poistua porttialueelta ja palata turva- ja rajatarkastuksen kautta takaisin porttialueelle. Ulkomaan lennolta toiselle lennolle vaihtavan matkustajan ei tarvitse poistua porttialueelta.