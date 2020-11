Stora Enson Oulun-tehtaalla on todettu 80 positiivista koronatapausta – nyt kaikki tehtaan työntekijät testataan

Tartunnan saaneiden joukossa on ulkomailta Suomeen tulleita projektityöntekijöitä sekä suomalaisia työntekijöitä. Tehtaan johtajan mukaan alueella työskentelevät yritykset on ohjeistettu koronaepidemian vuoksi tarkasti.

Stora Enson Oulun-tehtaalla on todettu viikon aikana noin 80 koronatartuntaa. Tartunnansaaneiden joukossa on oululaisia sekä muualta Ouluun ulkomailta tulleita työntekijöitä.

Ulkomailta tulleet työntekijät on testattu säädösten mukaan eli heillä on täytynyt olla korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen testi kotimaasta ja heidät on testattu uudelleen Suomessa ennen tehtaalle saapumista.

Stora Enson Oulun-tehtaan johtaja Juha Mäkimattilan mukaan projektissa mukana olevat yritykset on ohjeistettu koronavirukseen liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä tarkasti.

– Nyt useita projektissa työskenteleviä yhtiön ulkopuolisia työntekijöitä on saanut tartunnan, ja altistaneet muita alueella työskenteleviä. Tehtaan vakituisella henkilöstöllä, joka ei työskentele projektissa, ei ole toistaiseksi havaittu tartuntoja, Mäkimattila sanoo.

Hän jatkaa, että tilanteen kartoittamiseksi kaikki Oulun tehtaalla työskentelevät testataan ja työskentely projektissa jatkuu vasta, kun negatiivinen testitulos on saatu.

Tehdasalueella valtavat muutostyöt

Stora Enson Oulun-tehtaalla on menossa mittavat muutostyöt, kun Oulun tehdasta muunnetaan paperitehtaasta kartonkitehtaaksi. Projektissa työskentelee tehtaan 140 hehtaarin alueella noin 1800 yhtiön ulkopuolista henkilöä.

Osa töistä on jouduttu keskeyttämään koronatilanteen vuoksi.

– Olemme kannustaneet testaukseen menoa heti, kun vähäisiäkin oireita ilmenee. Marraskuulle saakka laajassa projektissamme selvittiinkin ilman tartuntoja, Mäkimattila sanoo.

Stora Enson Oulun-tehtaalla testaukset alkoivat tiistaina 24.11 ja testaukset tekee yksityinen palveluntarjoaja. Torstaihin mennessä on testattu jo 700 henkilöä. Kaikkiaan testejä tehdään runsaat 1500.

Yhtiön mukaan henkilöt, joiden testitulos on negatiivinen, voivat jatkaa työskentelyä pienryhmässään tehtaalla. Valvontaa ohjeiden noudattamiseen on lisätty ja siivousta on tehostettu entisestään.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. tartuntataudeista vastaavan lääkärin Lotta Simola sanoo, että koronatestissä käyneiden ihmisen on odotettava testituloksia kotona tai majoituspaikassa kaikkia lähikontakteja välttäen.

– On erittäin tärkeää ymmärtää, että eristykseen tai karateeniin asettaminen ei ole suositus, se on määräys. Karanteeniohjeita on noudatettava, Simola sanoo.

Oulussa siirrytty kiihtymisvaiheeseen

Stora Enson tartuntatapaukset synkentävät osaltaan koko Oulun kaupungin tautitilannetta.

Oulussa on yksistään tänään perjantaina todettu 69 uutta koronatapausta, joista 48 kappaletta on peräisin Stora Enson alueella työskenteleviltä ulkopaikkakuntalaisilta tai ulkomaalaisilla.

Viikon aikana Oulussa on todettu 11 joukkoaltistumista. Myös karanteeniin asetettujen henkilöiden määrä on kasvanut. Kuluvalla viikolla karanteenimääräys on annettu 450 henkilölle.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronan vuoksi hoidossa on alle viisi henkilöä.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 826 varmistettua koronatartuntaa.

Oulussa on otettu uusia rajoitustoimia käyttöön, jonka myötä esimerkiksi lukio-opetus siirtyy etäopetukseen. Alueella on myös voimassa etätyö- ja etäkokoussuositus.