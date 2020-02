Stressi ja sutkautukset sulassa sovussa: Kajaanin lukion abit kuvittivat penkkarilakanansa ajankohtaisuuksilla ja kestoaiheilla

Penkkariajelun seuraajat saavat tänäkin vuonna silmilleen karkkisateen lisäksi lakanoihin rustattuja kannanottoja. Kajaanissa penkkarikulkueen lakanoista voi löytää ajankohtaisia kiteytyksiä lukion kuvataidelinjan lakkauttamisesta, opiskelijoiden paljon puhutusta stressistä sekä politiikasta. Penkkarilakanoiden kestoaiheista, alkoholista ja pakkoruotsista, abit ammentavat ikuisia ajatuksia edelleen.

Yleisö voi todeta abien aivoitukset huomenna, kun penkkariajelu kiertää eri puolilla kaupunkia. Ajelu alkaa Kajaanin lukiolta kello 13.

Meemien innoittamat versiot lakanoiden kuvitusaiheiksi ovat peräisin eri rekkaryhmien ideariihistä, joihin abit hakeutuivat joululoman jälkeen. Käytännön toteutukseen abit pääsivät saatuaan lakanat. Ihan helppoa se ei ollut. Abit peräänkuuluttivat somessa lakanalahjoituksia, penkoivat kotiensa liinavaatekaapit ja kierrätyskeskukset. Turhaan, kertoo abiturientti Suvi Husu . Koulun varastosta löytyi sentään pari vuodevaatetta.

Koska kuusi rekkaa tarvitsee lakanat kumpaankin kylkeensä, opiskelijoiden oli alettava hankintoihin. Penkkareiden ja abigaalan puuhamies, abiturientti Verneri Törmi sälytti vastuullisen tehtävän lakanakauppojen suorittamisesta parille Kuopioon suunnanneelle kaverilleen. Kollektiivisen tarjoushaukkailun jälkeen oli ilmennyt, että ruotsalaisella sisustusjätillä oli lakanoista opiskelijaystävällisin hinta. Yksi valkoinen lakana maksoi kolme euroa kappale.

Alkuvuonna abit nakittivat jokaisesta kuudesta rekkaryhmästä vastuulliset lakanoiden tekoon. Penkkarilakanat valmistuivat viime viikolla. Lakanat ovat menossa mukana penkkareiden loppuun saakka.

"Viedään varmaan ne mukanamme jatkoille, jos vain saadaan. Muuten ne päätyvät roskiin, jos kukaan ei halua niitä itselleen", Husu sanoo.

Kun lasketaan kahden tutkinnon opiskelijat mukaan, Kajaanin lukiossa on parisataa abia. Heistä noin 180 osallistuu penkkareihin.

Penkkareiden jälkeen abit suuntaavat kohti valkolakkia ja häikäisevää tulevaisuutta. Törmiä kiinnostavat laki ja poliittiset aineet. Husu suunnittelee hakeutuvansa humanististen opintojen pariin.

Penkkariajelureitti Kajaanissa.

Abit juhlivat penkkareita torstaina Kainuun lukioissa, Sotkamossa vanhat tanssivat parin viikon päästä

Paltamossa penkkarit pidetään torstaina 6.2. kello 13 alkaen. Wanhat tanssivat yleisölle torstaina 6.2. kello 19 Korpitien koulun liikuntasalissa (Lampitie 2).

Kuhmossa penkkarit alkaa torstaina 6.2. kello 9, jolloin henkilöstö tuodaan koululle. Abien kantaminen alkaa kello 12.20. Kuhmossa wanhojen tanssit on perjantaina 7.2. Kello 18.30 alkaa kaikille avoin maksullinen iltanäytös Lentua-salissa live-orkesterin säestyksellä ja solistina on musiikinopettaja, vuoden 2012 tangokuningas Pekka Mikkola. Tanssien jälkeen yleisöillä on mahdollisuus tanssia Lentua-salin lavalla.

Kajaanissa penkkarit järjestetään torstaina 6.2. Penkkariajelu alkaa kello 13 lukiolta ja kestää noin tunnin. Vanhojentanssit järjestetään perjantaina 7.2. Kajaanihallilla. Ensimmäinen, hieman lyhyempi, lähinnä lukion ja yläkoulujen yhdeksäsluokkalaisille suunnattu näytös on kello 12 ja toinen, täyspitkä näytös on kello 14. Tanssipareja on tänä vuonna noin 70 paria. Tanssinäytökset ovat yleisölle avoimia.

Suomussalmella penkkarit pidetään torstaina 6.2., abien ohjelma lukion juhlasalissa kello 11.30. Uloskanto on kello 12.45 ja kiertoajelulle lähtö kello 13. Pulpetin poltto torilla kello 15. Maljannosto hotellilla kello 15.15 (abit, huoltajat, lukion henkilökuntaa). Yleisölle avoimet vanhojen tanssinäytökset näytökset ovat klo 17 ja 19 Teatteri Retikassa.

Puolangalla penkkarit alkaa torstaina 6.2. kello 9 abiradiolla ja ykkösten siivotessa. Kello 10-11.15 vuorossa on ökötystä ja kello 11.30- 12.15 abit järjestävät ohjelmaa opettajille. Kello 13 on abien uloskanto lukiosta. Perjantaina 7.2. on Vanhojen tanssit, kello 12 päiväesitys ja iltaesitys kello 18. Tanssit ovat yleisölle avoimia tapahtumia.

Sotkamossa penkkarit pidetään torstaina 6.2. Salitilaisuus alkaa kello 12.30 ja sen jälkeen penkkariautot lähtevät reitilleen noin kello 13.30. Vanhojen tanssit pidetään Sotkamon lukion salissa perjantaina 21.2. Päivätilaisuus oman koulun väelle ja Tenetin yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille alkaen kello 13.15 ja iltatilaisuus vanhemmille, sukulaisille ja ystäville alkaen kello 18.30.