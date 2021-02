Suden avulla luontokuvaus- ja katseluyritykset pääsevät talven yli

– Meille susi on matkailutuote, joka pelastaa yrityksen talven myynnin. Se tuo sentään muutaman tonnin kuukaudessa, sanoo Lassi Rautiainen Kuhmossa toimivasta suurpetokuvausta ja -katselua tarjoavasta yrityksestä Wildlife Safaris Finland.

Nyt, kun rajat ovat kiinni ulkomaalaisilta kuvaajilta, yrityksen vieraana käy viikoittain 1 – 5 kotimaista asiakasta, jotka tulevat kuvaamaan nimenomaan susia.

Laji, jota monet vihaavat ja jotka halutaan tappaa, on yritykselle elinehto, painottaa Rautiainen. Sen avulla yritys pystyy tänä huonona aikana maksamaan lainoistaan edes korot.

Kaikki alan yritykset ovat Rautiaisen mukaan koronan aikaansaamassa samassa sopassa, sillä ulkomaalaisten osuus asiakkaista on ollut 70 – 90 prosenttia.

Suurpetojen kuvaus- ja katselupalveluita tarjoaa Suomessa noin 30 yritystä, joilla on asiakkaita kymmenistä maista. Kuhmo on alalla selkeä ykkönen ja alalla on siellä selvää työllistävääkin merkitystä, sillä siellä toimii alan neljästä suuresta yrityksestä kolme.

– Meilläkin on 8 – 10 hengen työporukka, kertoo Rautiainen.

Rautiaisen käsitys on, että Kainuussa on kuutisenkymmentä toimivaa haaskapaikkaa. Niistä useimmat ovat metsästäjien ylläpitämiä, vaikka ne on ilmoitettu myös luontokuvauspaikoiksi.

Rautiainen hyväksyy sen, että vahinkoja aiheuttavat susiyksilöt pitää saada poistaa lainmukaisin keinoin.

Hän kertoo, että varsinkin takavuosina häntä ja hänen yritystoimintaansa kohtaan ilmeni uhkailua, ja jonkin verran uhkailua on alalla toimivia kohtaan ollut myös viime aikoina, kun susikonflikti on kärjistynyt Kuhmossa.

Karhunmetsästäjien kanssa ei viime vuosina enää ole ollut konflikteja.

"Iät ajat nälkäiset suurpedot ovat käyneet talojen lähellä etsiskelemässä ruokaa"

– Iät ajat on ollut se tilanne, että nälkäiset suurpedot käyvät talojen lähellä etsiskelemässä ruokaa, sanoo Lassi Rautiainen, kun häneltä kysyy mielipidettä suurpetojen mahdollisesta kesyyntymisestä ruokinnalla.

– Ilmiöllä ei ole mitään tekemistä suurpetojen ruokinnan kanssa, hän sanoo.

Varsinkin nuoret sudet harhautuvat omaa reviiriä etsiskellessään pihapiireihin.

Kuinka paljon? Wildlife-yrittäjillä8 haaskapaikkaa Wild Taigan jäsenyrityksillä on yrityksistä suoraan saadun tiedon mukaan Kuhmossa käytössä nyt viisi haaskapaikkaa ja Suomussalmella kolme eli yhteensä kahdeksan. Ympäristöterveydenhuolto arvioinee osan saman yrittäjän toisiaan lähellä olevista ruokintapaikoista eri paikoiksi. Kainuussa on Kainuun soten ympäristöterveydenhuollon mukaan rekisteröity haaskaruokintapaikkoja yhteensä 115. Eniten haaskoja on Kuhmossa, 49, ja seuraavaksi eniten Suomussalmella, 33. Haaskoja on rekisterissä kaikissa muissakin Kainuun kunnissa, esimerkiksi Sotkamossa ja Kajaanissa yhteensä 17. Viime vuonna yhteensä 28 haaskapaikalle tehtiin käyttöilmoitus, niistä 14 on Kuhmossa ja viisi Suomussalmella. Suurelle osalle haaskaruokintapaikoista on ilmoitettu kaikki käyttötarkoitukset, kuten suurpetojen katselutoiminta, vaikka haaskaa käytettäisiin todellisuudessa vain pienpetojen metsästykseen. Metsästäjien ei tarvitse tehdä haaskapaikkailmoitusta, jos he eivät käytä ilmoitettavia sivutuotteita. Esimerkiksi luonnonkalasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Osalla haaskapaikoista ei ole toimintaa, vaikka ne roikkuvatkin rekisterissä. Lähde: hygieenikkoeläinlääkäri Eero Schroderus, Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto sekä Wild Taiga

Lassi Rautiainen

