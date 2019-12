Suihkaus nenään saattaisi pelastaa rahojen tuhlaamiselta – "Kun peliriippuvainen kävelee kauppaan ja näkee pelikoneet, jotain pimahtaa hänen päässään"

Rahaa on palanut ehkä kymmeniätuhansia euroja, takana on talouspetoksia ja suuria vaikeuksia ihmissuhteissa ja velvollisuuksien hoitamisessa – vakavasti rahapeliriippuvaisella on nippu ongelmia ja elämä sekaisin.

Pelaamisen pakko on monesti vain yksi pulmista, sillä sairauteen liittyy usein muitakin riippuvuuksia, kuten alkoholi- ja nikotiiniriippuvuus.

– Riippuvuudet tuppaavat olemaan ryppäinä. Yleinen liitännäisongelma on masennus. Masennus voi olla myös primääri (pääasiallinen) syy, ja voi olla, että masennuksen keskellä haetaan pelaamisesta jännitystä elämään, sanoo neurologian dosentti Valtteri Kaasinen Turun yliopistosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 3,3 prosenttia suomalaisista 15–74-vuotiasta kärsii vuonna 2015 kerätyn väestöaineiston perusteella erilaisista rahapeliongelmista. Ne ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Suurin peliriippuvaisten ryhmä ovat nuoret miehet.

Mielihyvähormoni riippuvuuksien taustalla

Kaasinen tutkii parhaillaan 55–85-vuotiaiden peliriippuvaisten aivojen dopamiinin eli mielihyvähormonin toimintaa aivojen isotooppikuvauksen ja magneettikuvauksen avulla. Dopamiini löytyy monien riippuvuuksien taustalta, sillä se saa ihmisen haluamaan vielä enemmän.

Dopamiinijärjestelmä vaurioituu Parkinsonin taudissa, jonka hoidossa käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa peliriippuvuutta.

Tarkoituksena on selvittää muun muassa, poikkeaako peliriippuvaisten dopamiinijärjestelmän toiminta normaalista ja näkyykö pakonomainen pelaaminen aivojen rakenteessa.

Peliriippuvuuden ja ikääntymisen yhteys

Peliriippuvuudet lukeutuvat toiminnallisiin riippuvuuksiin: voimakasta pelaamisen tarvetta on vaikea hillitä ja ihminen alkaa toimia pakonomaisesti kuin robotti.

Jo aiemmin Kaasinen on tutkimusryhmineen tutkinut nuorten aikuisten pelaamista. Nyt mielenkiinto on ikääntyneissä.

– Pyrimme selvittämään peliriippuvuuden ja ikääntymisen yhteyksiä. Periaatteessa on mahdollista, että tutkittavilla on kiihtynyt dopamiinijärjestelmä ainakin joillakin aivojen alueilla. Toisaalta on viitteitä siitä, että peliriippuvaisten aivojen dopamiinijärjestelmässä voi olla vaurioita Parkinsonin tautia muistuttavasti.

Tutkimuksessa on 20 peliriippuvaista ja yli 30 tervettä verrokkia. Alustavia tuloksia voidaan Kaasisen mukaan odottaa aikaisintaan loppukeväästä.

Vakiintuneita hoitopolkuja ei vielä ole

Yleisessä tautiluokituksessa (DSM-5) peliriippuvuus on ollut vuodesta 2013 saakka. Sairauteen ei ole tällä hetkellä olemassa varsinaista lääkitystä, jota voitaisiin käyttää terapian tukihoitona. Tyypillisimmin lääkitään potilaan liitännäissairauksia, kuten masennusta.

Hyväksi hoidoksi on osoittautunut kognitiivis-behavioraalinen terapia, jossa potilaan kanssa asiaa käydään järjellä läpi ja pyritään pääsemään väärästä toimintamallista eroon. Peliriippuvaisten hoito on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka vakiintuneita hoitopolkuja ei ole, kuten muissa riippuvuuksissa.

Hoito edellyttäisi Kaasisen mielestä myös hyvää seurantaa, sillä repsahdukset ovat yleisiä riippuvuussairauksissa.

Syvällä aivojen palkitsemisjärjestelmässä

Lääkkeiden kehittäminen on Kaasisen mukaan vaikeaa, sillä peliriippuvuus kietoutuu hyvin syvälle aivojen palkitsemisjärjestelmään.

– Jos vaikkapa syö hyvän aterian ja pari lasia viiniä tai katselee esimerkiksi jotakin jännittävää jalkapallopeliä, niin siitähän tulee tavattoman hyvä olo. Se on osa normaalia palkitsemisjärjestelmää. Jos peliriippuvaisella olisi jokin lääke, joka dumppaisi tätä järjestelmää, elämä menisi aika latteaksi. Poikkeuksellinen pelaamistendenssi on hyvin vaikeasti irrotettavissa normaalista palkitsemisjärjestelmästä. Silloin lääkkeen haitat ylittävät hyödyt.

Jotta toimiva lääke pystyttäisiin kehittämään, pitäisi pystyä tunnistamaan aivojen poikkeava välittäjäainejärjestelmä. Tähän Kaasinen tutkimusryhmineen osaltaan pyrkii.

Nenän limakalvoilta suoraan aivoihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on tutkittu kahden vuoden ajan professori emeritus Hannu Alhon johdolla nopeavaikutteista nenäsuihketta peliriippuvuuden hoitoon. Suihke on alun perin kehitetty opiaattimyrkytysten hoitoon Yhdysvalloissa.

Lääkkeen vaikuttavana aineena on naloksoni. Alho on kollegoineen tutkinut kyseisen lääkeryhmän aineita erilaisten riippuvuuksien hoitoon yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

– Peliriippuvuudelle on omaista hyvin impulsiivinen käyttäytyminen. Kun hän kävelee kauppaan ja näkee pelikoneet, jotain pimahtaa hänen päässään: hän menee ja pelaa kaikki rahansa. Se tapahtuu hyvin nopeasti, Hannu Alho kertoo.

Tämän vuoksi on tärkeää, että lääke vaikuttaisi mahdollisimman nopeasti. Idea nenäsumutteesta syntyikin tästä havainnosta.

– Olemme aiemmin testanneet samaa lääkettä tablettina, mutta tulokset olivat huonot. Kun samaa lääkettä käytetään sumutteena, saadaan nopeampi vaikutus, sillä nenän limakalvoilta on suora yhteys aivoihin, eikä lääkkeen tarvitse kulkea laajan verenkierron kautta.

Opiaattisalpaaja vähentää pelihimoa

Lääkettä sumutetaan yksi suihkaus kumpaankin sieraimeen juuri ennen pelaamista mahdollistavaa tilannetta.

– Jos ongelmia aiheuttavat kauppojen pelikoneet, riittää, että suihkaus viisi minuuttia ennen kauppaan menoa.

Naloksoni on mielihyväalueen yliaktiivisuuden hillitsijä eli opiaattisalpaaja, joka vähentää pelihimoa. Jos peliongelmainen lääkettä otettuaan kuitenkin pelaa, tuntuu se tylsältä, ja tuttu mielihyvä jää saamatta. Alho korostaa, että kyseessä olisi tukihoito pelihimon hillitsemiseen.

– Kun lääke vähentää pelaamisesta syntyvää mielihyvää, ajatuksena on, että ihminen oppii pois pelaamisesta. Tavoitteena on, että hän pystyisi jonain päivänä olemaan ilman sitä lääkettä. Jos nyt pysyttäisiin kehittämään jokin lääkehoito, josta olisi pienikin lisäapu, se olisi suuri apu. Emme ole lähteneetkään siitä, että tällä pystyttäisiin koko ongelmaa ratkaisemaan.

Naisten enemmistö pelasi rahapelikoneilla

Suihkelääketutkimuksessa on ollut mukana 130 rahapeliriippuvaista, joista puolet sai lumelääkettä ja puolet naloksonisuihketta. Kaikki saivat kuitenkin jotain hoitoa. Alho kertoo, että viimeiset potilaat saatiin tutkittua syyskuussa. Tulosten analysointi alkaa ensi vuoden puolella. Alhon mukaan jo alhainen keskeyttämisprosentti enteilee hyvää.

– Yleensä riippuvuustutkimuksissa kesken lopettaneiden määrä suuri, jopa 30–40 prosenttia, mutta meillä se oli vain 18 prosenttia, mikä on aivan ennätyksellistä. Ainakin se kertoo siitä, että ihmiset tunsivat saavansa siitä jotain hyötyä, kuuluivatpa kumpaan ryhmään tahansa.

Tutkittavista yli puolet oli miehiä. Tutkimukseen osallistuneiden naisten keski-ikä oli 55 vuotta, kun taas miesten 45 vuotta. Naisista enemmistö pelasi kaupan pelikoneita ja miesten enemmistö oli puolestaan koukussa netin rahapeleihin.

Kun tutkimuksen aloittamisesta uutisoitiin kaksi vuotta sitten, herätti se myös kansainvälistä mielenkiintoa aina Japanin televisiota myöten. Se kertoo osaltaan peliongelman laajuudesta.

Suomen tilanne ei ole kehuttava. Hannu Alhon mukaan Suomi sijoittuu peliongelmien laajuudessa kymmenen kärkeen maailmassa yhdessä esimerkiksi Singaporen, Australian ja Kiinan Macaon kanssa.

Pelaaminen siirtyy nettiin

Rahapeliongelman syntyyn vaikuttavat yksilöllisten taipumusten ohella myös pelien helppo saatavuus ja näkyvyys.

Veikkaus lähtee suitsimaan jälkimmäisiä, sillä se vähentää peliautomaattiensa määrää viiden vuoden kuluessa jopa 8 000:lla. Nykyisellään niitä on kaupoissa, huoltoasemilla ja kaupoissa yli 18 000.

Valtteri Kaasinen pitää peliautomaattien vähentämistä erittäin hyvänä asiana, sillä se vähentäisi etenkin iäkkäämpien pelaamista.

– Tässä ikäryhmässä pelien fyysinen saatavuus on ratkaisevaa. Tilanne on aika paha, jos vaikeasti peliriippuvaisen pitäisi mennä ostamaan kilo jauhelihaa ja marketin nurkassa möllöttää pelikone. Suomessa on käveltävä vähintään viiden metrin etäisyydeltä pelikoneista, sillä joka ainoaan kauppaan on istutettu pelirivistö. Vahvasti kannatan sitä, että näitä pelejä siivotaan pois kauppojen auloista erityisiin pelisaleihin, Kaasinen sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että pelikoneiden vähentäminen ei poista kaikkia ongelmia, sillä peliriippuvaiset voivat hakeutua myös nettiin ja pelikasinoille kuluttamaan rahansa.

THL:n THL:n Hannu Alhon mielestä rahapeliautomaattien vähentäminen ja toiminnan suitsiminen vain siirtää ongelmia toisaalle. Hannu Alhon mielestä rahapeliautomaattien vähentäminen ja toiminnan suitsiminen vain siirtää ongelmia toisaalle.

– Jos kaikki pelaaminen kiellettäisiin Suomessa automaateilla, silloin kaikki pelaaminen menisi nettiin. En lähde kritisoimaan Veikkauksen toimintaa, sillä onhan se itsestään selvää, että mitä enemmän on tarjontaa, sitä enemmän pelataan. Jos taas ei ole tarjontaa, rahat valuvat ulkomaille netissä, Alho sanoo.

Hänen mukaansa asiassa on vaikea löytää tasapaino.

– Ihmiset ovat pelanneet (rahapelejä) niin kauan kuin historia on kirjoittanut rahan käytöstä jotain. Asia täytyy osata hoitaa niin fiksusti, että ongelmia tulisi mahdollisimman vähän. Heille, joilla ongelma jo on, pitäisi löytyä jotain hoitoa.

Fakta Peliriippuvuus Peliriippuvuudesta puhutaan, kun ongelma on vakava, eikä pelaaja kykene hallitsemaan pelaamistaan ja laiminlyö perustarpeitaan ja velvollisuuksiaan. Peliriippuvuus vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä ja sosiaaliseen ympäristöön. Rahapeliriippuvuuteen liittyy usein vakavia talousvaikeuksia, mielenterveyden ongelmia ja päihderiippuvuutta. Aiheuttaa haittoja myös pelaajan lähipiirissä. Rahapeliongelmia esiintyy miehillä jonkin verran enemmän kuin naisilla. Sitä esiintyy kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Alhainen koulutustausta, työttömyys ja mielenterveys- ja päihdeongelmat lisäävät peliongelman riskiä. Pelihimo voi liittyä myös joihinkin lääkkeisiin. Esimerkiksi Parkinsonin tautiin ja levottomien jalkojen hoitoon käytettävien dopamiiniagonisti-ryhmän lääkkeiden käyttäjillä on moninkertainen riski impulssikontrollin häiriöihin eli toiminnallisiin riippuvuuksiin, joihin peliriippuvuuskin lukeutuu. Suomalaisista 3,3 prosentilla eli noin 124 000 henkilöllä on rahapeliongelma. Heistä noin kolmanneksella oli todennäköinen rahapeliriippuvuus. WHO:n ICD-tautiluokituksen mukaan vakava rahapeliongelma on pelihimo (F63.0), ja DSM-5-tautiluokituksen yhteydessä puhutaan rahapeliriippuvuudesta. Milloin hoitoon? Jos pelaaminen hallitsee päivittäistä elämää ajatusten tasolla, eikä pääse irtautumaan siitä. Jos se aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia ja ongelmia ihmissuhteissa. Kun päätyy tekemään laittomuuksia rahan saamiseksi. Läheiset pitävät tilannetta ongelmallisena, vaikka pelaaja itse kokisi pärjäävänsä. Matalan kynnyksen apua on tarjolla muun muassa internetissä, jossa on peliongelmaisten keskusteluryhmiä. Esimerkiksi Peluuri.fi-palveluun voi ottaa yhteyttä anonyymisti.

""Kun lääke vähentää pelaamisesta syntyvää mielihyvää, ihminen oppii pois pelaamisesta.""

Hannu Alho