Sukupuolensa juridisesti vahvistaneiden vuosittainen määrä viisinkertaistui 2010-luvun aikana – translain kauan odotettu uudistus jäi koronakriisin jalkoihin

Julkaistu: 12.9.2020 klo 7:00

Kymmenen vuoden aikana yli tuhannen suomalaisen ihmisoikeuksia on loukattu. Juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, mikä rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta. Vuosia valmisteltu translain uudistus on tarkoitus viimein runnoa läpi, kun aiemmin sen ovat kaataneet vuorotellen kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset.