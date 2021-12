Sunnuntaina ilmeni kymmenen uutta koronatartuntaa Transtechin ryppäästä – Viime viikon saldo Kainuussa oli yhteensä 57 positiivista testitulosta

Kajaanissa ravintola Pancho Villassa on voinut altistua tartunnalle lauantaina viiden ja vartin yli kuuden välillä.

Sunnuntaina Kainuussa todettiin yhteensä 13 uutta koronatartuntaa, joista kymmenen liittyy Otanmäen Skoda Transtechin tehtaalle. Muut tartunnat ovat Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa.

Asiasta kertoi Kainuun sote tiedotteessaan itsenäisyyspäivänä maanantaina iltapäivällä.

Tartunnanjäljitys tiedottaa, että Kajaanissa ravintola Pancho Villassa on voinut altistua tartunnalle lauantaina 4.12 kello 17 – 18.15. Mahdollisesti altistuneita kehotetaan hakeutumaan koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Yhteensä viime viikolla Kainuussa todettiin kaikkiaan 57 positiivista testiä, joista kolme ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä.

Transtechin ryppäässä on tällä hetkellä tiedossa 32 tartuntaa, joista on määrätty 20 henkilöä karanteeniin.

– Rokotussuojan takia virallisesti karanteeniin määrättyjen määrä on alhainen, mutta selkeissä altistumistapauksissa ohjeistamme rajoittamaan omaehtoisesti kontakteja ja noudattamaan muita varotoimia, kertoi pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun sotesta.

Koordinaatioryhmä koolle tiistaina

Kainuun soten koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina käsittelemään epidemiatilannetta ja mahdollisia uusia ohjeistuksia.

Tartuntamäärien lisääntyessä alueella Kainuun sote kehottaa noudattamaan varovaisuutta ja käyttämään kasvomaskeja tilanteissa, jossa lähikontakteja ei voida välttää.

Oireisena tulee hakeutua koronatestiin, erityisesti mikäli on rokottamaton tai vielä vajaa rokotussuoja. Mikäli on oireita, on tärkeää olla altistamasta muita eli pidättäytyä kontakteista ihmisten kanssa.