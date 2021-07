Kainuuseen ennustetaan sunnuntaiksi jopa yli 25 metriä sekunnissa eteneviä ukkospuuskia, jotka voivat aiheuttaa tuulivahinkoja.

Ilmatieteen laitos varoittaa Riikan päivänä etenevästä kylmästä rintamasta, joka saapuu aamulla lännestä Suomeen.

Sade- ja ukkoskuuroja on odotettavissa aamusta alkaen paikoin maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Säärintama etenee päivän aikana maan itäosaan.

Sen yhteydessä sade- ja ukkoskuurot voimistuvat nopeasti jopa rajuilmaksi ja kaunis kesäpäivä muuttuu yllättävästi epävakaaksi ja puuskaiseksi.

Illaksi ukkoskuurot siirtyvät Venäjän puolelle.

Ukkospuuskat voivat aiheuttaa tuulivahinkoja

Keskipäivästä alkaen yli 15 metriä sekunnissa puhaltavat ukkospuuskat voivat aiheuttaa tuulivahinkoja Itä-Uudeltamaalta Kuusamoon yltävällä alueella.

Voimakkaampia, jopa yli 25 metriä sekunnissa eteneviä puuskia, on odotettavissa myöhemmin iltapäivällä Etelä-Savon itäosista Kainuuseen ylettyvällä alueella.

Etenkin maan keskisissä ja itäisissä osissa on hyvä varautua ukkospuuskiin.

Eteläosiltaan rintaman liike on hitaampaa ja paikallisen rankkasateen riski on siksi suurempi etelässä, toisaalta ukkospilvikehityksen käynnistyminen ylipäätään on epävarmaa Etelä-Suomessa.

Kuivuuteen etelässä ei välttämättä ole helpotusta tiedossa. Lapissa sää muuttuu pilviseksi ja sateiseksi jo aamuyöstä alkaen. Sadetta voi tulla rankasti matalapaineen myötä osaan Lappia, vuorokausikertymä voi paikoin olla yli 50 millimetriä.