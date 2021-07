Sunnuntaina tuli ilmi lisää koronatartuntoja Kajaanissa, Kainuun prikaatilla 125 altistunutta – sote julkaisi myös listan mahdollisista altistumispaikoista

Kainuussa todettiin sunnuntaina kuusi uutta positiivista koronatestitulosta. Kainuun sote tiedotti asiasta maanantaina aamupäivällä.

Soten mukaan kolme on jo aiemmin karanteenissa olleilla: yksi Kajaanissa ja kaksi ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä, jotka eivät kirjaudu Kainuun tartuntalukuihin.

Muista tapauksista kaksi on Kajaanissa, ja yksi tapaus on vielä selvityksessä.

Sairastuneille altistuneet noin kymmenen henkilöä on asetettu karanteeniin.

Yleisötapahtumista leviäviä tartuntoja ei ole tullut Kainuun soten tietoon, mutta merkittävä osa tartunnoista on peräisin yksityisistä kokoontumisista tai tapaamisista tai näistä jatkuvista ketjuista.

Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola suosittelee tiedotteessa, että jos esimerkiksi kesätapahtumissa on ollut runsaasti kontakteja, on jälkikäteenkin syytä olla varovainen ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Täällä on voinut altistua koronatartunnalle: kaksi baaria ja yksi kuntosali

Soten tartunnanjäljityksen tietojen perusteella Kajaanissa on voinut altistua koronatartunnalle seuraavissa kohteissa:

PeeVeeBar yöllä perjantaina 16.7. artistikeikan aikana,

Lungibaari Grön pe–la 16.–17.7 sekä la–su 17.–18.7. noin kello 00–02,

LadyLinen kuntosali (ei ryhmäliikunta) 19.–22.7. kello 9–12.

Kainuun prikaatilla kaksi tartuntaa, 125 altistunutta

Soten mukaan Kainuun prikaati tiedotti sunnuntaina Kajaanin varuskunnan kahdella varusmiehellä olevasta koronatartunnasta. Altistuneita on yhteensä 125 ja heidät on varotoimenpiteinä asetettu erilleen muista.

Puolustusvoimien verkkosivulta käy ilmi, että viime viikon tiistaista sunnuntaihin Kainuun prikaatilla on varmennettu kaikkiaan kolme koronavirustartuntaa, jotka myös ovat heinäkuun ainoat tartunnat.

Epidemia kiihtyy lähinnä Kajaanissa

Koronaepidemia kiihtyy Kainuussa lähinnä Kajaanissa. Viime viikolla on tartuntoja todettu myös Sotkamossa ja Kuhmossa.

Kainuun ilmaantuvuusluvut ovat erilaiset eri tilastoissa. Ilmaantuvuus kertoo varmennetut tartunnat 100 000:ta asukasta kohden edeltäviltä 14 vuorokaudelta.

Kainuun soten laskelmissa ilmaantuvuus Kainuussa on 91,7. THL:n koronakartalla Kainuun ilmaantuvuus oli maanantaina aamupäivällä 103,1.

Soten mukaan lukujen eroa selvitellään parhaillaan. Sen mukaan ero voi johtua muualla tilastoiduista asukkaista tai ulkomaalaisten rekisteröitymisestä alueelle.

Tartuntoja tullut erityisesti yksityisistä kokoontumisista

Sote muistuttaa edelleen yleisestä varovaisuudesta tapahtumissa, yleisötilaisuuksissa ja ravintoloissa, vaikka näitä koskevia varsinaisia rajoituksia ei olekaan voimassa.

Kaikissa oman perheen ulkopuolisissa kontakteissa on suositeltavaa noudattaa yli kahden metrin turvavälejä tai käyttää kasvomaskia. Yleisötapahtumissa on noudatettava annettuja ohjeita.

Soten viestintäpäällikön Terho Pekkalan havaintojen mukaan myös asiattomien viestien ja perättömien tietojen levittäminen Kainuun koronatilanteesta on lisääntynyt samalla, kun syitä ja syyllisiä tartuntojen lisäämiseen etsitään.