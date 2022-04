Kotimaa

Suomalainen sensei pudottaa uutispommin: "Kaikki on hyvin" – Maamme ainoa zenbuddhalainen pappi korostaa rauhallisen mielen ja kehon yhteyttä

Julkaistu: 16.4.2022 klo 10:01

Mitra Virtaperko on pappina sitoutunut palvelemaan zenbuddhalaista yhteisöä koko loppuelämänsä. Kokonaishyvää korostavassa zenbuddhalaisuudessa on uskontoa muistuttavia piirteitä, mutta valmiiden käskyjen sijasta pääpaino on meditaatiolla esimerkiksi retriitin aikana. Muiden kärsimyksestä tulee osa omaa kärsimystä ja myötätuntoa.