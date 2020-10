Suomalaiset pääsevät Viroon maanantaista alkaen ilman karanteenia

Tällä hetkellä Viron koronailmaantuvuusluku on 53,4. Suomen luku on vastaavasti 48,5.

Viroon matkustavien suomalaisten ei tarvitse noudattaa karanteenia maanantaista 2. marraskuusta eteenpäin. Asiasta kertoo Viron virallinen matkailusivusto visitestonia.com.

Viroon saapuvien ei tarvitse noudattaa karanteenia jos heidän lähtömaansa COVID-epidemian ilmaantuvuus ei ylitä kahden viimeksi kuluneen viikon aika Viron omaa ilmaantuvuuslukua. Viron koronailmaantuvuusluku on tällä hetkellä 53,4. Suomen luku on vastaavasti 48,5. Matkailijan lähtömaassa on myös oltava alle 50 koronatapausta 100 000 asukasta kohden kaikissa oloissa.

Matkustusasiakirjat tarkistetaan kaikilta maahan saapuvilta henkilöitä. Visitestonia muistuttaa, että rajavartijoilla on oikeus estää hengitystieoireellisen tai kuumeilevan henkilön saapuminen maahan ja käännyttää hänet rajalta takaisin Suomeen.

Virosta Suomeen palattaessa matkustajan on vetäydyttävä omaehtoiseen kymmenen päivän karanteeniin. Ohjeistus ei kuitenkaan koske ostosristeilyn matkustajia, jotka eivät poistu laivasta Tallinnassa.

Tällä hetkellä hengityssuojaimen tai kasvomaskin käyttö ei ole pakollisia Virossa. Yksittäiset lento- ja bussiyhtiöt voivat kuitenkin edellyttää maskin käyttöä matkustajilta, mutta julkisilla paikoilla, yleisissä tiloissa tai Viron sisäisen julkisen liikenteen kulkuvälineissä se ei ole pakollista, matkailusivustolla kerrotaan.