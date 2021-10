Kotimaa

Suomalaiset syövät yhä enemmän eineksiä ja vaativat niiltä laatua – Ravitsemustieteilijä ei tuomitse epäterveelliseksi, mutta varoittaa yhdestä asiasta

Julkaistu: 16.10.2021 klo 18:31

Valmisruoan kysyntä on kasvanut rajusti viime vuosina, mikä on osa suomalaisen ruokakulttuurin murrosta. Ruokakaupat ottavat nyt kilvan valikoimiinsa uusia valmisruokia, joista osa on brändätty muistuttamaan ravintolaruokaa. Valmisaterioihin liittyvät asenteet ovat muuttuneet yhteiskunnassa sallivammiksi, uskoo kuluttajatutkimuksen professori.