Suomalaisten vauraus asunto-omistuksissa, ruotsalaiset sijoittavat pörssiin – "Toiveeni on, että suomalaisten varallisuus olisi vähän paremmin hajautettua"

Julkaistu: 22.8.2020 klo 8:00

Suurin osa Suomen kotitalouksien varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Rahoitusvarallisuus, kuten osakkeiden arvo, on kasvanut viime vuosina erityisesti rikkaimpien keskuudessa. Suomalaisten varallisuus on jakaantunut moniin paikkoihin ja järjestelmiin, ja siksi todellista kuvaa vauraudesta on vaikeaa selvittää. Asiantuntija muistuttaa, että sijoitusten hajauttaminen on yksi menestyksellisen säästämisen kulmakivistä.