Suomea lähestyy poikkeuksellinen syysmyrsky – Tuulen ennustetaan yltyvän jopa hirmumyrskylukemiin merialueilla

Suomeen on saapumassa poikkeuksellisen voimakas syysmyrsky, jonka aikana tuulen voimakkuus voi yltyä länsirannikolla yli 25 metriin sekunnissa. Kovan tuulen lisäksi luvassa on myös runsaita sateita. Myrskyn arvioidaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja maan etelä-, ja keskiosissa sekä Ahvenanmaalla.

Myrskytuulet ovat voimakkaimmillaan torstaiaamuna, ennustaa Forecan meteorologi Christian Roine . Hänen mukaansa kaikkein tuulisin paikka tulee olemaan Ahvenanmaan ja Saaristomeren välinen alue.

Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan sateet painottuvat maan keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosiin. Sadetta voi paikoin kertyä yli 40 millimetriä keskiviikkopäivästä torstaiaamuyöhön asti. Alueella on kuluvan syyskuun aikana satanut jo selvästi tavanomaista enemmän. Torstain aikana sadealue liikkuu kohti kaakkoa ja heikkenee.

– Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas. Tyypillisesti näin voimakkaat matalapainemyrskyt ajoittuvat myöhempään syksyyn ja talveen. Maa-alueilla puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton, mikä tekee tästä myrskystä talvimyrskyjä vaikuttavamman, sanoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Muistuttaa Aapeli-myrskyä

Myrskytilanne muistuttaa ennusteiden perusteella vuoden 2019 alun Aapeli-myrskyä, joka aiheutti runsaasti sähkökatkoja ja puustotuhoja erityisesti länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla.

Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia voimakkaimpien puuskien vaikutusalueen osalta.

– Matalapaineeseen liittyy jopa hirmumyrskypuuskia ja runsaita sateita. Kovimmat tuulet mitataan Pohjanlahdella keskiviikkoiltana, keskiviikon ja torstain välisenä yönä ja torstaiaamuna, maan etelä- ja keskiosassa ja Suomenlahdella puolestaan torstaina, sanoo Forecan tiedotteessa meteorologi Joanna Rinne .

Torstain vastaisen yön aikana pohjoistuulen voimakkuus on aluksi Merenkurkussa ja myöhemmin Selkämerellä 21–25 m/s. Torstaiaamun aikana tuuli alkaa tyyntyä läntisillä merialueilla. Suomenlahdelle ei ole ennustettu keskituulessa myrskytuulta.

– Puuskissa tuulen ennustetaan puhaltavan keskiviikon ja torstain välisen yön sekä torstaiaamun aikana jopa 33–36 m/s eli hirmumyrskylukemissa Merenkurkussa, Selkämerellä, Saaristomerellä, Ahvenanmerellä sekä pohjoisella Itämerellä laajalla alueella, Rinne sanoo.

Maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa torstaina pohjoisesta puhaltavia 15–20 m/s olevia puuskia.