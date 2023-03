Kotimaa

Suomea voi kohta johtaa puolue, joka haluaa maan eroon EU:sta pitkällä aikavälillä – Eurooppa-tutkija ihmettelee EU-keskustelun vähyyttä vaaleissa

Julkaistu: 27.3.2023 klo 16:48

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on myöntänyt, että puolueen pitkän tähtäyksen strategia on Suomen ero EU:sta. Erikoistutkija Kimmo Elon mukaan EU-kriittinen retoriikka on kuitenkin muuttunut Brexit-kaaoksen vuoksi "Suomi ensin" -puheiksi. Elon mielestä vaalikeskusteluissa pitäisi puhua paljon enemmän Euroopasta.