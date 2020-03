Suomeen saapuvat pyritään kaikin keinoin saamaan erityksiin – viranomaisilla on oikeus määrätä karanteeniin

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuville matkustajille on aloitettu tiedottaminen 16. maaliskuuta ja sitä jatketaan edelleen. Rajavartijat selvittävät suullisesti, onko matkustajilla määränpää, jossa karanteeni pystytään järjestämään. Kurvinen otti asian esille hallituksen infossa perjantaiaamuna.

Lentoasemalla käytetään myös kuulutusta. Niitä, joilla ei ole majapaikkaa, kehotetaan ottamaan heti yhteyttä viranomaisiin

Traficom on aloittanut järjestelyt, jotta jatkokyydit järjestyvät turvallisesti. Tavoitteena on kaikin keinoin tukea matkustajien karanteenin järjestämistä 14 vuorokaudeksi.

Viranomaisella on oikeus määrätä viruksen saanut matkustaja karanteeniin.

EK ja SAK vetoavat hallitukseen

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ovat huolissaan tiedoista, joiden mukaan koronalta suojaavista maskeista ja suojavaatteista on paikoin pulaa. Huolta aiheuttaa myös tehohoitopaikkojen riittävyys.

Keskusjärjestöjohtajat vetoavat, että maan hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö selvittävät asian pikaisesti ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Terveydenhuoltohenkilöstölle tulee taata asianmukaiset suojaimet, jotta he voivat omaa terveyttään vaarantamatta hoitaa potilaita.

– Vaikka tiedot ovat osin ristiriitaisia, ne kannattaa ottaa vakavasti. Meille on tullut usealta suunnalta tietoa, että kentällä toimivat lääkärit ja hoitajat ovat huolissaan tilanteesta, Häkämies ja Eloranta sanovat.

Järjestöt ovat valmiita itse osallistumaan sairaalatarvikkeiden hankkimiseen. On lisäksi tarpeen selvittää, saadaanko sairaaloihin hankittua ns. happirikastimia, jolla voidaan antaa lisähappea jopa kotona.

– Testausta pitää lisätä huomattavasti, jotta ne, joilla on lieviä flunssan oireita mutta eivät sairasta koronaa, voisivat palata työkykynsä mukaisiin töihin. Myös epätietoisuus omasta tilasta hälvenisi ja samalla moni voisi elää lähes normaalia elämää. Tämä on erityisen tärkeää, jotta saamme talouden pyörät mahdollisimman nopeasti pyörimään. Tässä työterveysjärjestelmällä on iso rooli, Eloranta ja Häkämies sanovat.