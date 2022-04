Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto valmistui Vaalaan – kiinteistöverotuloja 700000 euroa vuodessa

Metsälamminkankaan tuulipuisto on valmistunut Vaalassa. Lähelle Kajaanin rajaa Metsälamminkankaalle on noussut 24 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä 132 megawattia. Se on Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto ja kunnan ensimmäinen.

Tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on…