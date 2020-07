Suomen koronavirustilanne on vakaa – viime viikolla 40 uutta tapausta

Koronavirusepidemiatilanne on pysynyt Suomessa vakaana. Viimeisen seurantaviikon aikana (13.–19.7.2020) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 40 uutta tapausta. Määrä on samalla tasolla kuin kahdella edellisellä viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan osa uusista tapauksista liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin. Kaikkien uusien tapausten tartuntaketjut jäljitetään huolella, ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Lisääntyneestä testaamisesta huolimatta tapausten määrä on pysynyt matalana

Suomessa arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,55–0,95 (90 prosentin todennäköisyysväli). Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka uusien koronavirustartuntojen laskusuunta on pysähtynyt, tilanne on valtakunnallisella tasolla vakaa.

Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty hieman enemmän kuin kahdella edellisellä viikolla. Positiivisten covid-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt matalana.

Suomessa on 22.7.2020 mennessä todettu 7 362 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 328. Parantuneita arvioidaan olevan 6 920 eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Sairaalahoidossa oli 22.7.2020 vain 4 potilasta, eikä heistä kukaan ollut tehohoidossa. Uusin mallinnus- ja tilannekuvaryhmän raportti sekä aiemmat raportit löytyvät THL:n sivuilta.

Testaaminen nyt tärkeintä

Koska koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia puretaan asteittain, aktiivista testausta on jatkettava, jotta kaikki tartuntaketjut saataisiin tunnistettua ja katkaistua ajoissa.

Suositus on, että jokainen, jolla on vähänkään koronavirukseen sopivia oireita, hakeutuisi laboratoriotesteihin.