Suomen MetsätKuntoon Oy laajentuu Etelä-Kainuuseen

Suomen MetsätKuntoon Oy on vuoden vaihteessa laajentamassa toimintaansa Etelä-Kainuuseen.

-Olemme jo käynnistäneet puukaupan Etelä-Kainuun alueella, kertoo liiketoimintajohtaja Antti Hiltunen .

Suomen MetsätKuntoon Oy on Teemu Mäkeläisen ja Miikka Minkkisen vuonna 2014 Suomussalmella perustama metsäalan yritys. Yritys on nopeasti kasvanut kahden miehen firmasta noin 70 henkilötyövuoden organisaatioksi.

-Tarjoamme kaikkia metsänomistajan tarvitsemia palveluita koko Kainuussa, kuten puukauppaa, metsänhoitoa, tienrakentamista, kiinteistönvälitystä ja pihapuun kaatoja, Hiltunen kertoo ja kannustaa ottamaan yhteyttä yrityksen asiantuntijoihin.

Paras mahdollinen tulos metsänomistajalle

Yritys on harjoittanut puunhakkuuta nyt puolisentoista vuotta ja tänä aikana toimittanut noin 120 000 kuutiota puutavaraa eri tuotantolaitoksiin.

Hakkuiden painopiste on Suomussalmella ja Hyrynsalmella, mutta toiminta-alue on laajentumassa. Hakkuita on jo tehty liki kaikissa Kainuun kunnissa.

Puunkorjuutyössä alihankkijoina toimii paikallisia koneyrittäjiä.

-Pyrimme puun korjuussa muun muassa katkonnalla ohjaamaan sitä, että metsänomistaja saa parhaan mahdollisen, metsänsä mukaisen, tuloksen, Hiltunen kertoo.

Kasvatushakkuut tärkeä tehdä ajallaan

Suomen MetsätKuntoon Oy ostaa mielellään sekä kesä- että talvikorjuuleimikoita. Paras aika pyytää tarjouksia talvikohteiden hakkuista on alkusyksy.

-Pystymme vielä ostamaan jonkin verran kohteita tämän talven korjuuseen. Toki ostamme myös kesäkorjuukohteita ja puuta ensi talven korjuuseenkin.

Hiltunen muistuttaa, että kasvatushakkuita suunnitellessaan ei kannata tuijottaa liian paljon puun hintaan.

-Kasvatushakkuut kannattaa tehdä ajallaan, jotta ei synny kasvutappioita ja metsien kasvu jatkuu elinvoimaisena.

Askarruttavatko metsäasiat? Näillä vinkeillä pääset eteenpäin:

• Taimikonhoitojen tekeminen oikeaan aikaan palkitsee ensiharvennusvaiheessa.

• Jos puut kasvavat niin tiheässä, että latvukset hankaavat toisiaan, on aika harventaa puustoa.

• Suometsissä voi hakata vain talvella. Huomioi, että talvikorjuuaika on lyhyt ja pyydä tarjous ajoissa.

• Huonokuntoista tietä ei voi käyttää kuin talvella, vaikka puunkorjuun voisi tehdä alueella kesälläkin. Kysy tienkorjauksesta asiantuntijalta.

• Tarjoa rohkeasti pienempääkin hakkuukohdetta.

• Kysy metsäasioista ammattilaiselta.

• Ole liikkeellä oikeaan aikaan ja suunnittele työt ennakoiden.