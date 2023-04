Kotimaa

Suomen poliittiselle kartalle piirtyi vallankumous – Keskustan vihreä katosi PS:n sinisen tieltä kautta maan, mutta minkään puolueen menestystä ei ole naulattu

Julkaistu: 3.4.2023 klo 15:28

Keskusta ei ole suurin puolue yhdessäkään vaalipiirissä. Tutkijan mukaan on aikaista sanoa, onko kyse aaltoliikkeestä vai pysyvästä muutoksesta. Perussuomalaisten menestyksen analysointi on vaikeaa, koska puolueella ei ole kokemusta vielä yhdestäkään täydestä hallituskaudesta. Äänestäjät ovat valmiita liikkumaan, joten vahvan aseman pitämiseksikin on tehtävä töitä.