Suomen urheilun Hall of Fameen viisi uutta jäsentä

Sami Elopuro, Kyra Kyrklund, Marjo Matikainen-Kallström, Olli Mäki ja Jarkko Nieminen on nimetty Suomen urheilun Hall of Fameen. Uudet Suomen urheilun Hall of Fame -jäsenet palkitaan Urheilugaalassa 12. tammikuuta.

Nieminen on kautta aikojen menestynein suomalainen tennispelaaja. Hän ylsi…