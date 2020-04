Talous

Suomen Yrittäjien kysely: lähes puolet yrityksistä tarvitsee valtion tukea selvitäkseen koronakriisistä, joka kymmenes pelkää konkurssia

Julkaistu: 7.4.2020 klo 13:24

Suomen Yrittäjien gallupin mukaan koronakriisi on aiheuttanut ongelmia 76 prosentille pk-yrityksistä. Lomauttavien yritysten määrä on kasvanut selkeästi, kun lomautuksia on käynnistänyt yli 40 prosenttia työnantajayrityksistä. Suomen Yrittäjät esittää, että valtio ottaisi vastuulleen yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut pahimman kriisin yli määräajaksi.