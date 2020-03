Kotimaa

Suomessa jo yli 500 koronavirustartuntaa – näin virus leviää maailmalla

Julkaistu: 21.3.2020 klo 14:26

Maailmanlaajuisesti koronavirustartunnan on saanut yli 270 000 ihmistä. Itävallassa julkinen liikenne on vähentynyt 90 prosenttia. Tiroli on laitettu tiukkaan karanteeniin koronaviruksen takia ja osavaltioon pääsee vain poikkeustapauksessa.