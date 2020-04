Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronatartuntaa – yli neljännes tartunnoista on todettu Helsingissä

Suomessa on THL:n tuoreen päivityksen mukaan nyt 1 927 varmennettua koronavirustartuntaa. Eniten tapauksia on todettu odotetusti Helsingissä, jossa niitä on 555. Määrä on yli neljännes koko maan luvusta.

Perässä seuraavat Espoo (161), Vantaa (88), Tampere (71), Oulu (55) ja Jyväskylä (43).

Muista suurista kaupungeissa varmennettuja tartuntoja on Turussa 27, Lahdessa 21, Kuopiossa 20, Porissa 11, Rovaniemellä 13, Seinäjoella 11, Vaasassa 18 ja Hämeenlinnassa 10. Alle viiden tartuntatapauksen alueilta tietoja ei ole julkistettu. Siksi esimerkiksi Kainuun sairaanhoitopiiri puuttuu listasta.

Tartunnan saaneista miehiä on 50,4 prosenttia ja naisia 49,6 prosenttia. Ikäryhmittäin tartuntoja on eniten 50 – 59-vuotiailla.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa kaikkiaan noin 25 000. Eniten uusia tartuntoja on toistaiseksi todettu keskiviikkona 1. huhtikuuta. Silloin niitä varmistui 115 kappaletta.

Kainuussa ei sunnuntain tuoreen tilaston mukaan ole uusia tapauksia. Tilasto ei kainuun osalta kerro myöskään uusista testeistä. Tilastot päivittyvät kuitenkin viiveellä, ja infektiolääkäri Olli-Pekka Koukkarin lauantaisen lausunnon mukaan THL:n koronakartassa Kainuun testimäärä 109 on väärä. Tuo luku oli hänen mukaansa ylitetty jo "ajat sitten".

Edit. klo 11.37: Lisätty tieto, ettei THL:n koronakartta ole päivittynyt Kainuun testien osalta. Korjattu Helsingin tartuntojen määrä 555, ei 511.