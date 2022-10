Suomessa on pian yksi Euroopan suurimmista litiumkaivoksista – Keliber pyrkii aloittamaan sähköautojen akkujen avainkemikaalin tuotannon etuajassa

Keski-Pohjanmaalle on syntymässä litiumteollisuutta, joka voi tuottaa lähivuosina tuntuvan osan koko Euroopan tarvitsemasta akkuraaka-aineesta. Rahoitus varmistui tänä vuonna, mutta luvitus vaatii viimeisen silauksen. Suomalaisella akkualalla ulkomaisilla yrityksillä on paljon sananvaltaa.

Keski-Pohjanmaan Kaustisella on turvesoiden kätkemä aarre, jonka arvon tuntee harva suomalainen.

Kallioperässä on yksi Euroopan suurimmista litiumesiintymistä. Litium on tärkein akkuraaka-aine, josta jalostettavan litiumhydroksidin arvo on lähes kymmenkertaistunut kahdessa vuodessa. Akut…