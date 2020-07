Suomessa oppositio nimesi neuvottelutuloksen pettymykseksi, valtiovarainministeri Vanhanen: vientialueen elpyminen on välttämätöntä

Suomalaisreaktiot pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja 26 muun EU-johtajan neuvottelemaan elvytyspakettiin vaihtelevat tuoreeltaan suuresti.

Marin kommentoi aamulla Twitterissä, että kokonaisuus sisältää monia Suomelle tärkeitä asioita ja lopputulosta voidaan pitää Suomen näkökulmasta hyvänä.

Oppositiopoliitikoilta ei neuvottelutuloksesta heru kehuja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Twitterissä kokonaisuuden olevan pettymys.

"Suomi sai lisää lainapainotteisuutta, mutta EU joutui tinkimään tutkimuksesta ja ilmastonmuutoksen vastaisista toimista, joita juuri nyt tarvittaisiin. Vaikka rahaa käytetään enemmän, Suomen osuus näyttää jäävän ohueksi."

Esimerkiksi neuvotteluratkaisun puolustajiin kuuluva Ranskan presidentti Emmanuel Macron on päinvastoin esittänyt, että tehty ratkaisu vie Eurooppaa ilmastoystävällisempään suuntaan.

Orpo: "Oikeusvaltiomekanismi vesittyi"

Orpon mukaan myös oikeusvaltioperiaatteen noudattamista valvova mekanismi näyttää vesittyneen:

"Visegrad-maissa (Puola, Tshekki, Slovakia ja Unkari) hihkutaan lopputuloksella, meillä kehutaan. Tässä on iso ristiriita, eikä se ole Suomelle edullista. Mistä oikein on sovittu? Odotan pääministeriltä selvitystä tästä."

EU-maat pääsivät sopuun elvytyspaketista ja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä viiden päivän kokouksen päätteeksi varhain tiistaiaamuna.

Osana monivuotista budjettipäätöstä EU-johtajat sopivat 750 miljardin kertaluonteisesta elvytyspaketista. Koronapandemian hoitoon luodusta elpymisvälineestä jaetaan 390 miljardia euroa tukina ja 360 miljardia euroa lainana.

Halla-aho: "Mitä Suomi saavutti?"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi tiistaina Lännen Medialle perussuomalaisten suhtautuvansa elvytyspakettiin kielteisesti.

Keskeinen kritiikki kohdistuu siihen, ettei raha Halla-ahon mukaan kohdistu koronan aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. Kyse on ennemmin tulonsiirroista, joilla yritetään ratkaista tiettyjen jäsenmaiden rakenteellisia ongelmia.

– Tämä on meidän mielestämme moraalitonta, väärin ja rikkoo EU:n omia sääntöjä, vaikka niitä on pyritty nyt venyttämään.

Halla-aho kysyy, mitä Suomi neuvotteluissa ylipäänsä saavutti. Suomen vaatima oikeusvaltioperiaate hyväksyttiin, mutta Halla-ahon mukaan vain vesittyneenä: muutoin Unkaria ja Puolaa ei olisi saatu paketin taakse.

– Ikävä kyllä suuri valiokunta antoi evästyksenä pääministeri Marinille, että tärkeintä on löytää nyt sopu. Jos tämä katsotaan keskeiseksi tavoitteeksi, se kai on saavutettu.

– Kyseenalaistamme sovun merkityksen tässä asiassa.

Halla-aho nimeää perusteet Suomen viennin kohenemisesta "lapselliseksi".

– Tukea saavat maat eivät käytä rahaansa Suomen vientiteollisuuden tuotteiden ostamiseen. Ja vaikka käyttäisivät, niiden osuus on aivan mitätön.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi Twitterissä, että Suomi säilytti entisen tason maatalousrahoissa, kun "nuuka nelikko" saa EU:n jäsenmaksualennuksia "miljardikauhalla".

"Huolestuttavinta kuitenkin, että ensimmäistä kertaa budjetti rahoitetaan yhteisvelalla."

Vanhanen: Euroopan elpyminen elinehto

Suomen valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kommentoi neuvottelutulosta Facebook-tilillään.

Vanhasen mukaan Suomi sai neuvotteluissa keskeiset tavoitteensa läpi ja edellytykset EU-talousalueen elpymiselle syntyivät.

"Omalle taloudellemme on aivan välttämätöntä, että ylivoimaisesti tärkein vientialueemme elpyy nopeasti. Riski Suomen vientitaantumaan on todellinen vaikka kuinka hyvin hoitaisimme oman koronatilanteemme. Siksi Euroopan kokonaisuuden elpyminen on meille elinehto", Vanhanen kirjoitti.

Hänen mukaansa elpymisrahan käyttäminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarkoittaa Suomen kaltaiselle energiateknologian viejälle mahdollisuuksia.

Vanhanen kehui pääministeri Marinin huolehtineen neuvotteluissa myös maaseudun kehittämisrahoista.

"Suomi on yksi EU:n nettomaksajista, mutta sen vastapainoksi saamme laajat markkinat ja vahvan edunvalvojan myös kansainvälisessä kaupassa."