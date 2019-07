Suomessa vieraileva brittialus nielee sisäänsä merivettä ja laskee ulos valtavia maihinnousuveneitä - Suomi harjoitteli Itämerellä kriisinhallintaa

Suomen ja kahdeksan muun maan valmiusjoukkojen yhteisharjoitukset Itämerellä ovat päättyneet. Harjoitusten päätyttyä komentaja-aluksena toiminut maihinnousutukialus HMS Albion saapui vierailemaan Helsingin Katajanokalle.

Britannian johtamien kansainväliseen kriisinhallintaan keskittyneiden nopean toiminnan JEF-joukkojen (Joint Expeditionary Forces) harjoitusten taustalla oli kehittää maiden välistä yhteistyökykyä sekä saada parempi kokonaiskuva toistensa toimintamalleista.

Baltic Protector -nimellä kulkeneisiin harjoituksiin osallistuivat kaikki yhdeksän JEF-maata. Suomen ja Britannian lisäksi maihin kuuluvat Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja ja Alankomaat.

– Lähdimme Britanniasta kahdeksan viikkoa sitten osallistuaksemme harjoituksiin ja seuraavaksi suuntaamme kotiin, HMS Albionin komentajakapteeni John Brennan kertoo.

Vajaan viikon kestävän Helsingin-vierailun aikana aluksella on ollut hieman JEF-harjoituksia kevyempää toimintaa. Miehistö on päässyt muun muassa pelaamaan jalkapalloa aluksella vierailleita urheilu-joukkueita vastaan.

Keskiviikkona Albionilla järjestettiin myös tilaisuus Krimin sodassa menehtyneen brittimerimiehen muistoksi. Aluksella on Brennanin mukaan aina pastori mukana matkassa.

Torstaina HMS Albion oli avoinna myös vierailijoille. Laivastovierailun isäntänä oli Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Janne Huusko . Alus jatkaa matkaansa koti-Britanniaan perjantaina.

Laivaston "linkkuveitsi"

HMS Albion on rakennettu Englannissa Barrow'n kaupungissa ja se otettiin käyttöön vuonna 2001. Massiivinen, harmaansävyinen alus on 176 metriä pitkä ja 29 metriä leveä. Miehistöä sillä on noin 500 henkeä.

Albionilla on käytössään kahdenlaisia maihinnousualuksia, joita on yhteensä kahdeksan. Se pystyy kuljettamaan yli 60-tonnisia kulkuneuvoja.

Maihinnousualuksia käytettäessä Albionin alimpaan kerroksen lasketaan noin kahden metrin korkuinen kerros vettä. Sen jälkeen perässä sijaitsevat portit avataan, jotta alukset voivat lipua ulos vettä pitkin.

– Tämä koko prosessi kestää suunnilleen puolestatoista kahteen tuntia, Brennan kertoo.

Albionissa on lisäksi lentokansi, jolle mahtuu samanaikaisesti kaksi helikopteria.

Massiivisen kokonsa ja painonsa vuoksi Albionin ohjaaminen ei ole kovin ketterää. Aluksen kulkunopeus on 18 solmua eli noin 33 kilometriä tunnissa. Kiihtyminen, hidastaminen ja kääntyminen vaativat siltä aikaa.

– 18 solmusta pysähdyksiin hidastaminen vaatii noin tuhannen jaardin eli puolen mailin matkan, Albionin navigoija Simon Shaw kuvailee.

Tuhat jaardia vastaa hieman yli 900 metriä.

Koon aiheuttamasta jäykkyydestä huolimatta HMS Albion on John Brennanin mukaan monipuolisuutensa vuoksi kuin kuninkaallisen laivaston "linkkuveitsi".

HMS Albionin valmistuksen takana on brittiläinen BAE Systems, joka on mukana kilpailussa Suomen hävittäjähankinnoista.