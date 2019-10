Suomi myönsi 40 miljoonalla eurolla sotatarvikkeiden vientilupia Turkkiin - Puolustusministeriön mukaan jo myönnettyjä lupia on mahdollista perua

Turkki on aloittanut maahyökkäyksen Syyriaan. Viime vuonna Turkkiin myönnettiin Suomesta 40 miljoonan euron edestä sotatarvikkeiden siirto- ja vientilupia. Ministeriön mukaan lupien peruuttaminen on tarvittaessa mahdollista.

Puolustusministeriön mukaan jo myönnettyjä sotatarvikkeiden vientilupia Turkkiin on tarvittaessa mahdollista perua. Asiasta kertoo Lännen Medialle ministeriön erityisasiantuntija Selina Kangas .

Turkki on aloittanut maahyökkäyksen Syyriaan. Viime vuonna Turkkiin myönnettiin Suomesta euromääräisesti tarkasteltuna eniten, eli vajaan 40 miljoonan euron edestä siirto- ja vientilupia. Euroopan Unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon luokituksen mukaan kyse oli kolmen eri luokan eli ML3, ML5 ja ML13 -tuotteista.

ML3 tarkoittaa ampumatarvikkeita ja sytyttimen asetuslaitteita sekä niitä varten erityisesti suunniteltuja komponentteja. ML 5 puolestaan erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tulenjohto- sekä muun muassa niihin liittyviä hälytyslaitteita. ML13- tarkoittaa panssarointi- tai suojavarustusta sekä suojarakenteita ja komponentteja.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) viestitti Twitterissä eilen, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Ministerin mukaan uusia asevientilupia Suomesta Turkkiin ei tässä tilanteessa myönnetä. Lännen Media kysyi ministeriöstä, onko mahdollista, että jo myönnettyjä sotatarvikelupia peruttaisiin Turkin osalta.

– Tilannetta selvitetään ja seurataan tarkasti. Suomi noudattaa EU:n ja YK:n asettamia asevientikieltoja. Lupien peruuttaminen on tarvittaessa mahdollista. Arviota on vaikea antaa tietämättä tarkempia yksityiskohtia, sanoo erityisasiantuntija Selina Kangas puolustusministeriöstä.

Turkkiin vietiin viime vuonna sotatarvikkeita Suomesta noin 17 miljoonan euron edestä. Puolustusministeriön antamien tietojen mukaan kokonaisviennistä 99,1 prosenttia koostui suojausteräksestä. Turkkiin vietiin myös patruunoita ja etäisyysmittausmoduuleita. Turkki oli Puolan jälkeen toiseksi tärkein vientimaa, käy ilmi tilastoista joissa ministeriö seuraa vientiluvan alaisten tuotteiden vientiä.

Viimeisin vientilupa syyskuulta

Suomesta vietiin ulkomaille sotatarvikkeita yhteensä 128 miljoonan euron edestä viime vuonna. Toteutuneiden vientien arvo nousi 17 prosenttia vuodesta 2017. Merkittävimpiä vientejä olivat viime vuonna ajoneuvokomponenttien vienti Puolaan, ajoneuvojen valmistuksessa käytettävän suojausteräksen viennit Turkkiin sekä ajoneuvojen ja ajoneuvokomponenttien ja ilma-alusten komponenttien viennit Ruotsiin.

Ajatushautomo Safer Globen toiminnanjohtajan sijainen Kari Paasonen ei halua ottaa suoraan kantaa kysymykseen vientilupien perumisesta Turkin osalta, koska se on hänen mukaan kansalaisten ja poliitikkojen tehtävä.

– Se on todella hyvä kysymys. Emme ota tutkimusorganisaationa kantaa siihen, miten asian pitäisi olla.

– Jos ajatuksena on, että Suomesta ei pidä viedä enää sotatuotteita Turkkiin, niin silloin on ongelmallista, että voimassa olevilla luvilla vientiä voi jatkaa, Paasonen sanoo.

Viimeisin vientilupa Turkkiin on myönnetty valtioneuvostossa syyskuussa. Vientiluvan perusteella Robonic Ltd Oy saa viedä Turkkiin ilma-alusten lähetysalustan ja siihen liittyviä osia. Tuotteen loppukäyttö on miehittämättömien ilma-alusten lähettäminen maalilennokkitoiminnassa.

– Vaikka tuote olisi viety harjoituskäyttöön, niin sen voidaan katsoa tukevan Turkin asevoimien toimintaa.

– Olisi tärkeää, että vientilupaharkintaa tehtäisiin se varovaisuus mielessä, että myöhemmin tuotteita ei saada takaisin, Paasonen toteaa.

Hän muistuttaa, että Suomi määrittelee itse, mikä on sen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista toimintaa sotatarvikeviennissä.