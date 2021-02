Suomussalmella esitettävään oopperaan kootaan kuoro kainuulaisista lapsista

Suomussalmella ensi kesänä esitettävää Taipaleenjoki -oopperaa varten kootaan lapsikuoro.

Lapsikuoroon haetaan kainuulaisia lapsia. Kuoron kokoamisesta ja harjoituttamisesta vastaa Kainuun musiikkiopisto, jossa yhteyshenkilönä toimii suomussalmelainen musiikkipedagogi Laura Matilainen .

Taipaleenjoki -ooppera esitetään Suomussalmen Kaunisniemen katetussa kesäteatterissa kaksi kertaa 2.7. ja 3.7. Oopperan ohjaa Juulia Tapola , joka on tämän hetken merkittävimpiä oopperaohjaajia.

Lapsikuoroon toivotaan ensisijaisesti alakouluikäisiä lapsia, mutta tarvittaessa ikähaitari voi olla laajempikin.

Lapsikuoro laulaa oopperassa muutamissa kohtauksissa. Kuoroon osallistuvat lapset ilmoittautuvat mukaan Kainuun musiikkiopiston oopperakuoroon.

Mukaan voi tulla, vaikka ei ennestään olisi Kainuun musiikkiopiston oppilas. Ilmoittautumisohjeet löytyvät Kainuun musiikkiopiston sivuilta.

Kainuun musiikkiopiston instrumenttiopiskelijat voivat osallistua oopperakuoron harjoituksiin maksamallaan lukukausimaksulla.

Harjoitukset toteutetaan ja aikataulutetaan siten, että valmisteleva työ on tehty hyvin ennen kesää. Harjoituksissa huomioidaan koronarajoitukset. Jos kuoro on iso, se voi harjoitella pienryhmissä ja myös etäopetusta voidaan hyödyntää.

– Oopperakuorossa on laulajille sopivasti haastetta, mutta se ei ole liian vaikea juttu, Laura Matilainen sanoo.

Kesällä lapsikuoro osallistuu oopperaväen kesätreeneihin. Kesällä harjoituksia johtaa oopperan ohjaaja Juulia Tapola. Kesällä on tarkoitus järjestää leirityyppisiä kuoropäiviä ruokailuineen kaikkineen, myös majoitusmahdollisuus järjestyy.

Taipaleenjoki -oopperan päärooleja laulavat Suomen eturivin laulajat. Orkesterina on kymmenhenkinen kokoonpano, jota johtaa virolaislähtöinen Mikk Murdvee .

Taipaleenjoki on Ilkka Kuusiston säveltämä ooppera, joka kertoo Taipaleenjoen taisteluista toisessa maailmansodassa kansallisrunoilija Yrjö Jylhän näkökulmasta. Toisena keskushenkilönä esityksessä on venäläinen upseeri, joka on myös runoilija.

Oopperalaulaja Jyrki Anttilan mukaan Taipaleenjoki -ooppera käsittelee vahvasti sodan molempia osapuolia.

– Oopperassa molempien osapuolten päälliköt kohtaavat ja lupaavat toisilleen tavata sodan jälkeen vielä ystävinä, Anttila kuvailee.

Hän toimi taiteellisena johtajana Ilmajoella, kun Taipaleenjoki esitettiin kolmena peräkkäisenä kesänä täysille katsomoille kymmenisen vuotta sitten.

Ensimmäinen infotapaaminen Suomussalmella keskiviikkona 10. helmikuuta kello 18–19 Alvarin kontissa numero 8. Lisätietoja Kainuun musiikkiopiston verkkosivuilta.