Suomussalmella kadonnut vanhus yhä kateissa

Suomussalmen Kerälänkylässä viikko sitten maaantaina kadonnut iäkäs mies on edelleen kateissa. Häntä on etsitty runsaan viikon ajan ennen muuta vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapeva) ja Rajavartiolaitoksen voimin. Vapepa sekä paikalliset asukkaat jatkoivat etsintöjä myös tänään tiistaina. Etsintöjä on johtanut poliisi.

Etsintöjen alussa kahtena päivänä oli käytössä Rajavartiolaitoksen helikopteri. Etsinnöissä on käytetty myös useita poliisikoiria.

Rikoskomisario Seppo Leinosen mukaan etsinnät on kohdennettu muutaman kilometrin säteelle siitä, mistä miehen auto löytyi eli Jumaliskylälle Kangasjärventien varteen.

Vuonna 1938 syntynyt mies poistui kotoaan maanantaina iltapäivällä (23.9.). Hän on mahdollisesti pukeutunut tummiin työhousuihin ja ruudulliseen flanellipaitaan. Hiukset ovat vaaleat, ruumiinrakenne rotevahko ja pituus 170-180 senttiä. Vaatetuksesta ei tosin ole varmuutta, sillä mies on lähtenyt matkaan yksin.

Etsijöillä ei ole tietoa, onko mies mennyt mahdollisesti sieneen tai marjaan vai metsaätöihin, sillä hänellä on alueeella metsäpalsta.

Leinosen mukaan etsintöjä jatketaan vielä ensi viikolla. Poliisi pyytää edelleen havaintoja hätänumeroon 112.