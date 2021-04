Kahden henkilöauton välisessä nokkakolarissa viitostiellä Suomussalmella loukkaantui maanantaina aamupäivällä kahdeksan henkilöä, joista poliisin mukaan kolmen tiedetään loukkaantuneen vakavasti.

Loukkaantuneista kaksi kuljetettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan, tajuton potilas helikopterilla, toinen ambulanssilla. Kuusi henkilöä kuljetettiin hoidettavaksi Kainuun keskussairaalaan.

Tilannetta Kakksissa johtavan Kainuun soten terveysjohtajan Olli-Pekka Koukkarin mukaan kolmen aikaan iltapäivällä kolme Kaksiin jatkohoitoon tuodusta henkilöstä oli tehohoidossa, mutta kenelläkään ei ollut hänen mukaansa hengen hätää. Yksi loukkaantuneista oli leikattu.

Kolmesta muusta kaksiin tuodusta potilaasta kahta oli lähdetty siirtämään Kuopion yliopistosairaalaan. Yksi jäi jatkohoitoon kaksiin..

– Usean henkilön osalta on vaadittu irrottamistoimia. Onnettomuudessa on ollut osallisena eri-ikäisiä henkilöitä, noin 15 – 50 -vuotiaita. Vastaavissa kolaritilanteissa on usein kyse suurienergisistä vammoista, jotka ovat tyypillisesti pää-, raaja- tai rintakehävammoja sekä eriasteisia murtumia, kertoi Koukkari.

– Vammat ovat sen luonteisia, että niitä ei ole tarkoituksenmukaista meillä leikata, Koukkari sanoi. Esimerkiksi hankalat murtumat tarvitsevat jonkinlaista fiksaatiota, levyllä ja ydinnauloilla, Koukkari sanoo ja muistuttaa, etteivät nämä ole ainoat päivystysleikkaukset.

– Se on työnjakokysymys, mitä kannattaa tehdä täällä ja mitä lähetetään eteenpäin.

Suoraan Oulun yliopistosairaalan onnettomuuspaikalta viedyt potilaat olivat päivystävän akuuttilääkärin Johanna Mäntylän mukaan iltakuuden aikaan kumpikin hengissä ja teho-osastolla jatkohoidossa. Tajuttomana sairaalaan tuotu potilas pidetään toistaiseksi nukutettuna. Toiselle on suunniteltu nopeaa selkäleikkausta, mutta sitä ei tiettävästi ole vielä tehty. Kumpikaan heistä ei ole onnettomuusautojen kuljettaja, ja toinen potilas on alaikäinen.

Kainuun keskussairaala nosti akuuttihoidon valmiuttaan aamupäivällä onnettomuuden vuoksi. Kaksissa annetussa suuronnettomuushälytyksessä kutsuttiin lisää henkilöstöä töihin muun muassa leikkaus- ja teho-osastoille.

Suuronnettomuushälytys päättyi Koukkarin mukaan klo 14.45.

Kummassakin onnettomuusautossa oli neljä henkilöä.

Onnettomuus tapahtui aamupäivällä kello 9.50 Suomussalmella välillä Pesiönlahti – Alajärvi noin 12 kilometriä Suomussalmen kuntataajamasta Kuusamon suuntaan.

Kuusamon suunnasta Kajaanin suuntaan ajaneen henkilöauton vuonna 1972 syntynyt kuljettaja lähti todistajien mukaan ohittamaan pitkää autojonoa. Kuljettaja ei ehtinyt palata omalle ajokaistalleen, vaan auto törmäsi vastaan tulleen vuonna 1993 syntyneen miehen kuljettaman henkilöauton keulaan.

Tapahtuma-aikaan tiellä oli poliisin mukaan sohjoa ja ajokeli oli heikko, alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.

Tie oli onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä parin tunnin ajan ja poliisi ohjasi liikenteen kiertotietä pitkin. Liikenne palautui normaaliksi puolen päivän jälkeen.

Potilaiden omaisten tiedustelut Kaksin päivystyspoliklinikalta 08 6156 2300.

Edit. klo 18.20. Päivitetty tiedoilla Oysiin vietyjen tilasta.