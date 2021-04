Kainuu

Suomussalmen taloudellinen tilanne on kohtuullinen – talouskuria ei kuitenkaan voi höllätä

Julkaistu: 2.4.2021 klo 9:01

Suomussalmen tilinpäätös on 243 000 euroa alijäämäinen. Keskeisin talouteen vaikuttava seikka on Kainuun soten jäsenmaksukehitys. Tällä hetkellä soten maksuosuus on 60 prosenttia kaikista Suomussalmen kunnan menoista.