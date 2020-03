Supertiistai jätti demokraattikilvan loppusuoralle kaksi 78-vuotiasta miestä – Biden on todennäköisempi presidenttiehdokas kuin Sanders

Kuten etukäteen arvioimme, demokraattien presidenttikilpa on supertiistaina äänestäneiden 14 osavaltion tulosten valossa kahden kauppa.

Presidentti Donald Trumpin kaatajaksi valitaan lopulta joko entinen varapresidentti Joe Biden tai senaattori Bernie Sanders .

Tiistaina käydyistä esivaaleista Biden näyttää voittaneen kahdeksan – karkeasti kuvattuna etelässä ja idässä. Sanders puolestaan on voitokas suurimman väestön osavaltiossa Kaliforniassa länsirannikolla, mutta voiton kokoluokka on vielä tarkentumatta tuloslaskennan jatkuessa.

Iso osavaltio Teksas oli aamuseitsemältä Suomen aikaa päätymässä tasapeliin Bidenin ja Sandersin välillä.

Sandersille voitokkaita ovat Colorado, Utah ja hänen kotiosavaltionsa Vermont.

Bidenille menee suurin valitsijamäärä seuraavista osavaltioista: Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Alabama, Virginia, North Carolina and Tennessee. Kun Massachusetts on kilpailevan vasemmistoehdokkaan Elizabeth Warrenin koti, ilman voittoa siellä hänen ehdokkuutensa näyttää päätyvän umpikujaan muuallakin maassa.

Vanhemmat miehet Trumpia vastaan

Nuorten juhlaa vuosi 2020 ei ole. Demokraattien presidenttipelissä äänestäjät varaavat statistin roolin muille kuin jo 78-vuotiaalle Sandersille ja ensi marraskuussa 78 täyttävälle Bidenille.

Supertiistai ei täyttänyt yhtään unelmaa myöskään esivaaliin myöhässä liittyneelle miljardöörille ja New Yorkin ex-pormestarille Michael Bloombergille , 78.

Demokraattipuolueen lopullisen ehdokkuuden ratkaisee mielipidetutkimusten valossa se, kumman mahdollisuuksiin vasta 73-vuotiaan Trumpin kaatamisessa uskotaan enemmän, Bidenin vai Sandersin. Ennen marraskuun vaalia tosin myös Trump ehtii täyttää 74.

Nuoret äänestäjät ovat keskimäärin innostuneempia Sandersista kuin Bidenista. Nuoret kuitenkin äänestävät epävarmemmin kuin heidän vanhempansa.

Kaikki järkiperustelut viittaavat siihen, että Biden on keskitien poliitikkona todennäköisempi Trumpin kaataja. Hänen taakseen asettuu puolueen pääjoukko, joka pitää – kuten neljä vuotta sitten Hillary Clintonin esivaalikilvassa – laitavasemmistolaisen Sandersin ehdokkaaksi valitsemista riskinä.

Sandersille latinot, Bidenille mustat

Sanders näyttää saavan tuekseen ison osan latinoäänestäjistä. Bidenin tukena on valtaosa mustista äänestäjistä, jotka muistavat hänet yhä sankarinsa Barack Obaman valintana varapresidentiksi. Kun Trumpin hallinto on ollut ennen muuta valkoisten johtajien valtakuntaa, näillä asioilla on iso merkitys.

Valittiinpa ehdokkaaksi Biden tai Sanders, varapresidenttiehdokas on lähestulkoon varmasti musta tai latino. Pahaa ei tekisi, jos hän olisi nainen.

Tarjolla saattaisi olla esimerkiksi esivaaleista kesken jäänyt senaattori Kamala Harris , mutta muitakin sopivia on paljon.

Varapresidentiksi aikanaan tarjottava nimi saattaa tuoda kaivattua energiaa myös Bidenille, jonka heikkoutena on pidetty leimautumista jo koettuun Obaman kauteen ja oman tulevaisuusnäkemyksen laimeutta.