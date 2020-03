Susijengin päävalmentaja kysyy mielipiteessään: Kajaanistako muutoksen airut?

Koripallon hienous on sen monimuotoisuus. Lajia voi harrastaa kaikkialla pohjolan pelloilta Afrikan savanneille ja sen ansiosta olen saanut työkomennuksillani nähdä monenlaisia maisemia aina Kajaanin torista sanfranciscolaiseen kalastajakylään.

Kajaaniakin on puraissut koriskärpänen. Kajaanin Hongan kasvattajamäärät ovat lisääntyneet kymmenillä pikkupelureilla per vuosi – saavutus, jolle kaikki laji-ihmiset nostavat hattuaan.

Hatunnoston ansaitsee myös Kajaanin korishistoria toimeliaine lajiaktiiveineen. Heistä kirjaimellisesti suurimpana 205-senttinen Koripalloliiton entinen puheenjohtaja ja Suomen mestari Antti Zitting. Ilman Ison-Antin kainuulaista sitkeyttä olisi Bilbaon vuoden 2014 MMkisahuuma jäänyt 10 000 Susijengi-fanilta kokematta.

Jos koripallon historia ulottuisi pari vuosisataa taemmas, kenties Daniel Cajanuksesta puhuttaisiin tänä päivänä Suomen suurimpana koripalloilijana samaan hengenvetoon Lea Hakalan ja Hanno Möttölän kanssa.

Urheilukaupunkina Kajaani on toki omaa luokkaansa. Olympiaurhot Heikki Savolaisesta Jouko Karjalaiseen viitoittivat tien uuden vuosituhannen kajaanilaismenestyjille kuten Janne Heikkiselle, Paula Haapakoskelle ja Marko Kemppaisille.

On päivänselvää, miksi Kajaani on tuottanut niin monta huippua niin monessa lajissa. On lenkkipolkua ja hiihtolatua, vesistöjä ja laskettelurinteitä, monenlaista luonnonpuistoa. Talvetkin ovat jotain aivan muuta kuin etelän loputon harmaa.

Lisäksi Kajaanin kaupunki ja kolmas sektori ovat viime vuosina uurastaneet ansiokkaasti taatakseen alueen asukkaille ensiluokkaiset harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet upouudesta vesiliikuntakeskuksesta skeittiparkkeihin ja monitoimikenttiin.

Viimeisen vuoden ajan olemme koripallon parissa peräänkuuluttaneet laajamittaista reformia koulujen iltapäivätoimintaan eli perustason liikunta- ja harrastustoiminnan siirtämistä koulupäivän yhteyteen.

Syitä reformiin olisi monta: kansanterveydelle yhä kalliimmaksi käyvä liikkumattomuus, perheisen yhteisen ajan vaaliminen, parempien oppimisedellytysten luominen lapsillemme. Perinpohjainen tutustuminen omaan kehoon ja mieleen harrastuksien välityksellä on paitsi lasten oikeus, myös paras takuu sille, että suomalainen menestystarina jatkuu myös tulevaisuudessa.

Viestit kentältä kertovat, että ehdotuksesta on innostuttu. Siltikin olemme vasta asemissa, jossa päättäjät vilkuilevat hermostuneina toisiinsa ja pohtivat, kenellä olisi rohkeutta ottaa ensimmäisenä askel kohti koko yhteiskunnan hyvinvointia palvelevaa uudistusta.

Voisiko kenties Kajaani olla ensimmäinen? Paikallisosaamisesta ja fasiliteeteista muutos ei ainakaan jäisi kiinni.

Kirjoittaja on Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja.

Henrik Dettmann