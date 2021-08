Suuri osa Kainuun viimeaikaisista koronatapauksista on ollut rokottamattomilla alle 30-vuotiailla – Rokotekattavuudessa on parantamisen varaa

Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien kainuulaisten on mahdollista nyt saada koronarokote.

Kainuun rokotekattavuudessa vielä parantamisen varaa, ja erityisesti alle 40-vuotiaiden kainuulaisten rokotekattavuudessa on vielä parantamisen varaa.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 132,5/ 100 000 / 14 vrk. Koko Kainuu on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Kainuun rokotetilanne on tällä hetkellä verrattain hyvä vanhemman väestön parissa. Kainuun sote muistuttaa, että suuri osa Kainuun viimeaikaisista koronatapauksista on ollut rokottamattomilla alle 30-vuotiailla.

Toistaiseksi koululaisten rokotukset vain jo olemassa olevilla rokotuspisteillä

Koronarokotusta suositellaan 12 vuotta täyttäneille nuorille, sillä rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään erityisesti vakavalta koronavirustaudilta.

Koska rokotukset estävät suuren osan tartunnoista, ne vähentävät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta.

12 vuotta täyttäneiden rokotuksissa toimitaan kuten terveydenhuollossa muutenkin alaikäisten kanssa, eli lapsi tai nuori voi itse tehdä päätöksiä hoidostaan, kun hänet on arvioitu päätöskykyiseksi. Toivottavin tilanne on, että huoltaja ja nuori ovat jo kotona puhuneet rokotukseen liittyvistä seikoista ja päätös on yksimielinen.

Ajanvaraus 12-15 vuotiaille voidaan tehdä huoltajan toimesta puolesta asiointina tai soittamalla takaisinsoittonumeroon 044 709 3788.

Toistaiseksi koululaisten rokotuksia järjestetään vain jo olemassa olevilla rokotuspisteillä, kouluissa tapahtuvista rokotuksista tiedotetaan erikseen soten tiedotteissa ja Wilma viestillä.

Toisen rokotteen saamista ei tule itse nopeuttaa varaamalla toista aikaa

Kainuun soten mukaan Kainuussa käytössä olevien mRNA-rokotteiden suositeltu annosväli on edelleen 12 viikkoa.

THL:n ohjeen mukaan 12 viikon annosväliä voidaan paikallisen harkinnan perusteella lyhentää, mikäli rokotteiden saatavuus alueella on hyvä, eikä annosvälin lyhentäminen viivästytä kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen saamista.

Koska Kainuussa kaikki halukkaat eivät ole saaneet vielä ensimmäistäkään rokotetta, ei 12 viikon annosväliä voida toistaiseksi lyhentää.

Toisen rokoteannoksen saamista ei tule itse nopeuttaa varaamalla toista rokoteaikaa, vaan noudattaa ensimmäisen rokotuksen yhteydessä annettua aikaa.

Nopeasti heikentynyt epidemiatilanne herättää monenlaisia kysymyksiä ja tunteita sekä epätietoisuutta. Vastauksia kuntalaisten usein esitettyihin kysymyksiin on koottu verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronainfo.